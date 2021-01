Mandarić se otepa vse večjih dolgov

Medtem ko se nogometaši Olimpije v Umagu pod vodstvom novega stratega Gorana Stankovića zavzeto pripravljajo na nadaljevanje državnega prvenstva, se predsednik Milan Mandarić s svojimi svetovalci trudi, da bi rešil finančne težave, ki hromijo delo in razvoj kluba. Danes bo zasedal finančni oddelek Fife, ki bo med drugim preveril, ali je Olimpija poravnala dolg do agenta nekdanjega nogometaša zmajev Issaha Abassa v višini 180.000 evrov. To pa še zdaleč ni osamljena denarna težava za MM. Šef Fifinega disciplinskega oddelka Carlos Schneider je na začetku decembra lani opozoril vodstvo Olimpije, da ima odprt dolg do zagrebškega Dinama v višini 40.000 evrov za posojo Bojana Kneževića v prejšnji sezoni in do Abbasovega zastopnika (One Goal Sportmanagement) v višini 180.000 evrov. Mandarić nam je v intervjuju v sobotni izdaji Dela dejal, da je dolg do Dinama rešen, da pa bo dolg do Abassovega agenta rešen kmalu. Mimogrede: Ganec Abass je iz Olimpije v nemški Mainz za dva milijona odškodnine prestopil avgusta 2018. Zanimivo, omenjena agencija zastopa tudi sedanjega člana Olimpije, prav tako Ganca Erica Boakyeja. Če bodo danes ugotovili, da dolg še ni poravnan, Olimpiji ne grozi izključitev iz evropskega tekmovanja, kakor nepravilno ugotavljajo nekateri mediji. Mednarodni prestopi nogometašev so za zdaj še vedno pod okriljem Fife, ki tudi nalaga kazni prekrškarjem. Mednarodna nogometna zveza lahko denimo Olimpiji onemogoči, da kupuje igralce. Hkrati pa lahko zahteva poplačilo dolga iz zaslužka ob morebitni prodaji svojih članov. Trenutno je najbolj vroč 18-letni Enrik Ostrc, ki ga že nekaj časa povezujejo z Manchester Cityjem kot kupcem, nato pa naj bi po napovedih odšel na posojo v Troyes. Vodilni drugoligaš, ki je last City Football Group, bi ga sicer pustil v Ljubljani še do konca te sezone. Po naših informacijah lahko Mandarić za Ostrca z bonusi vred iztrži do 800.000 evrov, takoj pa bi lahko prejel 600.000 evrov.

Ne bo polnil vreče brez dna

Pritisk je velik, saj Mandarić potrebuje denar danes. Decembra je namreč prekinil nadvse zapletena pogajanja o prevzemu kluba z Nemcem Adamom Deliusom. Ta še vedno trdi, da bi Mandarić imel v dogovorjenem roku na računu 1,25 milijona evrov, kolikor je znašal prvi obrok kupnine v skupni višini pet milijonov evrov. Toda pod pogojem, tako Delius, da bi podpisal notarsko overjeno nakazilo. No, zdaj Delius od Mandarića terja 250.000 evrov novembrskega posojila Mandariću. To je za prvega moža zeleno-belih toliko večja težava, ker po nekaterih ocenah skupno dolguje 1,5 milijona evrov. V tej luči tudi prodaja Ostrca reši manjši del težav, saj mora MM poskrbeti še za zadnje tri plače ter terjatve dobaviteljev in drugih partnerjev. Po drugi strani ni jasno, kdaj bi se lahko s svežo finančno injekcijo izkazal novi klubski partner Željko Mandarić. Poznavalci menijo, da podjetnik z Reke le ni tako naiven, da bi polnil vrečo brez dna. Njegove denarnice da ne bi odprla niti sorodstvena vez z Milanom, ki pa morda le doseže dogovor o novem zajetnejšem posojilu. To bi predstavljalo le še dodatno utež za klub, ki ga upravlja v milijonskih dolgovih utapljajoča se družba FC Olimpija d.o.o.

