Mama ne gleda sinovih dvobojev

Jakob Nedoh, slovenski as mešanih borilnih športov (MMA), pred današnjim finalom evropske lige profesionalnih borcev (PFL) v Dublinu ne dvomi o sebi. Prepričan je, da bo ugnal Angleža Simeona Powlla, osvojil glavno nagrado (100.000 dolarjev) in vstopnico za ameriško serijo PFL 2024, v kateri bo zmagovalci prejeli milijon ameriških zelencev.

»Za menoj je peklenskih šest tednov priprav. Prepričan sem, da Simeon ne bo zdržal mojega pritiska. Ne bom trdil, da bo dvoboja konec že v prvi rundi, ne verjamem pa, da bo trajal vseh pet. Vsilil mu bom svojo igro,« je napovedal 27-letni Koprčan, ki je na poti do finala v poltežki kategoriji (do 93 kg) v uvodni rundi nokavtiral Italijana Riccarda Nosiglio in Francoza Anthonyja Salamona (pred očmi francoskega nogometnega zvezdnika Kyliana Mbappeja).

Nedoh je najprej treniral rokomet. »Igral sem ga devet let, najprej za Cimos Koper, ko je ta razpadel, pa za Koper 2013. Prebil sem se do izborov za reprezentanco. Moji soigralci v klubu so bili tudi Jure Vran, brata Rok in Uroš Rapotec, Nejc Poklar, trener pa Zoran Jovičić. Ko smo iz mladinskih vrst prestopili med člane, je bila polovica ekipe resna, drugi ne. Tako ni mogoče doseči rezultata. Zaradi tega me je minila volja do rokometa,« je član ljubljanskega T'n'T Gyma razkril, zakaj se je s parketa preselil na blazine in v kletko.

Kmalu bo magistriral

Nad tem oče Sebastjan, ki je bil prav tako rokometaš, in mati Dajana, šolska pedagoginja, nista bila navdušena. A ga nista mogla odvrniti od tega. V tistih letih je bil – kot pravi – preveč trdoglav. »Na žalost o borcih še vedno obstajajo določeni predsodki. Starša sta medtem sprejela, da se ukvarjam z MMA, a mama bi vseeno raje videla, da bi počel kaj drugega. Mojih dvobojev ne gleda, me pa podpira, kot tudi oče,« se je razgovoril diplomirani profesor športne vzgoje, hvaležen vsem, ki ga podpirajo. V poklicni statistiki ima sedem zmag (vse je dosegel s prekinitvijo) in en poraz, ki pa ga sam ne šteje, ker ga je doživel na amaterskem turnirju. Powell ima devet zmag (7 s prekinitvijo).

Na Fakulteti za šport končuje podiplomski študij. »Napisati moram le še magistrsko nalogo,« je zaupal »Gorila«, kot ga kličejo. Ob bratih Tomiju in Toniju Šudetu mu bo iz kota napotke dajal tudi prijatelj in trener kikboksa Dejan Zarić.

S tribun ga bo spodbujalo okrog 100 navijačev iz Slovenije, prenos Jakobovega obračuna pa si bo mogoče od 20. ure naprej ogledati na velikem zaslonu na glavnem pomolu v Kopru. V tamkajšnjem Cineplexxu bo pred tem (18.30) premiera dokumentarnega filma o njem The Gorilla, Road to Dublin (Gorila, pot v Dublin). »Ko sem ga videl, so mi šle kar kocine pokonci,« je še zaupal Nedoh.