Malysz: To je zelo nenavadno

Čedalje bolj se uresničuje napoved tistih, ki so opozarjali, da bo v predolimpijski sezoni svetovnega pokala 2020/21 vrstni red v smučarskih skokih ob vetru krojil tudi zlovešči virus. Potem ko so pozitivni testi na covid-19 že po uvodni postaji v Visli za več tekem izločili Avstrijce z branilcem velikega kristalnega globusa Stefanom Kraftom na čelu, je novi koronavirus razredčil ruske vrste, nakar je napadel slovenskega trenerja Matjaža Zupana in kmalu zatem iz igre izločil še njegovega edinega varovanca, poslednjega Bolgara Vladimirja Zografskega.



Sledil je šok v nemški reprezentanci, ko je moral zaradi okužbe prireditev v Engelbergu, torej generalko za novoletno turnejo, izpustiti tudi Karl Geiger, ki se je le nekaj dni prej v Planici veselil naslova svetovnega prvaka v smučarskih poletih in po vrnitvi domov rojstva hčerkice Luise. A s tem pretresov v skakalni karavani ni konec; v Oberstdorfu, kjer so z uradnim treningom in kvalifikacijami včeraj dvignili zastor ob že 69. prestižnem tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, je covid-19 pristrigel peruti še Poljakom.

Pozitiven, a brez simptomov

Potem ko je bil v nedeljo zvečer na testu pozitiven ​Klemens Muranka, so se nemški prireditelji po temeljitem razmisleku odločili, da s seznama tekmovalcev na skakalnici pod Senčno goro prečrtajo celotno poljsko ekipo. S Piotrom Zylo (4.), branilcem lovorike Dawidom Kubackim (7.) in Kamilom Stochom (10.) so tako, čeprav so (bili) negativni, brez nastopov v Oberstdorfu ostali kar trije asi iz elitne deseterice v svetovnem pokalu, ob omenjeni četverici pa so morali – ker so bili v neposrednem stiku z okuženim reprezentančnim kolegom – na prisilni počitek še Maciej Kot, Andrzej Stekala in Aleksander Zniszczol.



»Žal mi je, da se je zgodilo, kar se je. Sem pozitiven, vendar brez simptomov,« je sporočil Muranka. Nad vsem je bil zelo začuden tudi nekdanji zvezdnik Adam Malysz, ki je kmalu po koncu blesteče športne poti postal športni direktor poljske reprezentance. »Pred dvema dnevoma smo opravili test v Novem Targu, kjer smo bili še vsi negativni. Zelo nenavadno,« je zmajeval z glavo 43-letni Malysz. Za nameček so odkrili okužbo tudi v nemškem taboru, pozitiven je bil namreč eden od spremljevalcev, ki pa naj ne bi bil v stiku z domačimi tekmovalci z vročim železom Markusom Eisenbichlerjem na čelu.



Zato je imel najizkušenejši slovenski reprezentant Peter Prevc kar prav, ko je na vprašanje, koga bo treba najprej premagati za zmago, kot iz topa izstrelil: »Test na covid-19!« Kar zadeva tekmece, pa se razmerje moči ni bistveno spremenilo. V kvalifikacijah je bil naš najboljši Cene Prevc (122 m/3.), zanesljivo so se na tekmo uvrstili tudi Anže Lanišek (121,5 m/8.), Domen Prevc (111 m/26.) in Bor Pavlovčič (115 m/27.), malo je za svoj nastop trepetal Peter Prevc (102 m/41.), prekratek pa je bil Žiga Jelar (97,5 m/53.).



V slovenskem taboru so sicer včeraj z enim očesom pogledovali tudi proti Engelbergu, kjer je Tilen Bartol z novim drugim mestom na tekmi za celinski pokal našemu zastopstvu priskakal sedmo vstopnico za nastope med elito v naslednjem ciklusu.