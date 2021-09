Malo jih je, vendar so močni

Malo nas je, vendar smo zelo močni. S to mislijo se bodo jutri na start cestne dirke na EP v Trentu podali slovenski reprezentanti. Lahko bi jih bilo osem, vendar se jih bo na 179,2 km dolgo preizkušnjo podalo le pet, med njimi pa sta kljub temu kar dva kandidata za kolajno, Tadej Pogačar in Matej Mohorič.



Profesionalci se bodo na severu Italije šele šestič potegovali za naslov evropskega prvaka. Ta lovorika pridobiva prestiž, vendar je v karavani še niso dovolj ponotranjili, da bi zamikala vse najboljše. Boju zanjo so se med drugimi odpovedali vsi štirje Slovenci, ki so nastopili na Vuelti, z zmagovalcem Primožem Rogličem na čelu.



Ker pri nas poklicnih kolesarjev, ki bi bili sposobni dirkati na najvišji ravni, ni v izobilju, je bil to prevelik osip, da bi sestavili osmerico, ki Sloveniji pripada kot drugouvrščeni na jakostni lestvici Svetovne kolesarske zveze (UCI). Pogačarju in Mohoriču bodo tako jutri pomagali le Žiga Jerman, Domen Novak in David Per. To pa je še vedno bolje kot pri britanski in danski reprezentanci, ki ju sploh ne bo na startu.



Maloštevilčnost še ne pomeni nekonkurenčnost, to je ničkolikokrat dokazal Peter Sagan, ki je do treh naslovov svetovnega in enega evropskega prvaka prikolesaril malodane brez podpore drugih slovaških reprezentantov.



Za Pogačarja in Mohoriča bo na razgibani trasi, na kateri bosta morala premagati 3765 višinskih metrov, bolj pomembno od pomoči drugih to, kako ju bodo nosile noge.



Pogačarja v četrtkovi vožnji na čas niso najbolje, saj je končal na 12. mestu. »Nisem bil najbolj zadovoljen po kronometru, a ko sem potegnil črto pod ta nastop, tudi nisem bil razočaran. Bolj bi se sekiral, če bi imel dober dan in bi tako končal. Naredil sem dober trening za cestno dirko in upam, da bodo noge vsaj približno prave. Merim visoko kot vedno,« je dejal 22-letni šampion s Klanca pri Komendi.



»Trasa je takšna, da bo ekipa pomembna, čeprav nas je le pet, pa smo dobra ekipa, dobro delujemo skupaj, ne bomo potrebovali več od tega. Na krožni dirki bodo večje nacije narekovale dogajanje, mi pa bomo poskušali presenetiti, napadali bomo iz ozadja,« Pogačar napoveduje, da Slovenci ne bodo po nepotrebnem razsipali z močmi pred odločilnimi trenutki.

Mohorič v velikem slogu

Sodeč po zadnjih rezultatih je največ ta čas premore Mohorič, ki je minulo nedeljo v velikem slogu dobil sklepno etapo dirke po Beneluksu.



Šele včeraj je prispel na prizorišče EP in se podal na spoznavanje krožnega dela trase, ki bo odločil zmagovalca. Ker je na njem malo ravnine, zato pa dovolj vzpona in tehnično zahtevnega spusta, se zdi, da tako Pogačar kot on prihajata na svoj teren. Na njem bosta imela kljub okrnjeni konkurenci opraviti predvsem z zelo močnima reprezentancama Belgije, ki bo stavila na Remca Evenepoela, in Italije, katere kapetan bo Mohoričev moštveni kolega iz Bahraina Victoriousa in zmagovalec dirke po Beneluksu Sonny Colbrelli.



Krog okoli Trenta, na katerem se bodo danes preizkusili mlajši člani in članice, sicer ni bil posebno pogodu slovenskemu podmladku. Med mladinci je bil najvišje uvrščen Aljaž Turk na 54. mestu. Med mladinkami pa nobena od treh Slovenk ni prikolesarila do cilja.

