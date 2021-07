Malo ga skrbi le Tinina vzdržljivost

Marjan Fabjan je nedvomno eden najboljših trenerjev juda na svetu. To navsezadnje potrjujejo številni uspehi, ki jih je že dosegel s svojimi varovankami in varovanci. Najodmevnejše so kajpak kolajne z olimpijskih iger, na katerih se je veselil petkrat, prvič leta 2004 v Atenah, kjer je do zgodovinskega prvega odličja za slovenski judo na največji športni prireditvi popeljal Urško Žolnir (do 63 kg). Štiri leta pozneje v Pekingu si je pod Fabijevim vodstvom bronasto odličje izbojevala tudi Lucija Polavder (nad 78 kg), v Londonu 2012 pa je zgodovino spet pisala Žolnirjeva, ki se je kot naša prva judoistka ovenčala tudi z naslovom olimpijske prvakinje.



Na prejšnjih poletnih OI v Riu de Janeiru 2016 jo je v polsrednji kategoriji na Olimpu nasledila Tina Trstenjak, njen podvig pa je v Braziliji z bronasto kolajno dopolnila Ana Velenšek (do 78 kg). Trstenjakova in Velenškova bosta pod taktirko 63-letnega Celjana vrhunski uvrstitvi lovili tudi na igrah 32. olimpijade v Tokiu; Tinin dan D bo v torek (27. t. m.), Ana, ki je po podvigu v Riu prestopila v najtežjo kategorijo (nad 78 kg), pa bo na blazine znamenite dvorane Nippon Budokan stopila v petek. »Tina je normalno pripravljena, malo me skrbi le njena vzdržljivost. Med nedavnimi pripravami v Poreču je imela namreč želodčne težave, zaradi katerih ni mogla spati, saj se je cele noči zvijala od bolečin. To sem izvedel šele od njene sostanovalke Lie Ludvik, sama mi tega sprva ni hotela povedati, saj ni želela izpustiti priprav. Ko smo se nato odpravili k zdravniku, je ugotavljal, da se je očitno zastrupila s hrano, lahko pa je na težave vplival tudi pritisk,« je razkril Fabjan in pristavil, da je zdaj z olimpijsko prvakinjo iz Ria spet vse v redu. Možno je prav vse Glede na okoliščine je tudi Velenškova pripravljena najbolje, kot je lahko. »Bojim se le, da se bo nekje poznal skoraj polletni premor, h kateremu jo je prisilila tudi poškodba,« je razmišljal glavni trener najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku in priznal, da je velike upe za Tokio polagal tudi v predlansko evropsko prvakinjo Klaro Apotekar (do 78 kg), ki pa je lani zanosila in pred dobrima dvema mesecema postala ponosna mamica. Ob Trstenjakovi in Velenškovi se bodo pod slovensko zastavo na olimpijskem turnirju v japonski prestolnici borili še Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg) in Adrian Gomboc (do 66 kg), ki je bil na prejšnjih OI, na katerih je opozoril nase z zelo dobrim petim mestom, še član Sankakuja. »Takrat je bil zares dobro pripravljen, zdaj pa nimam več vpogleda v to, kako trenira, zato ne morem komentirati njegove trenutne forme,« je strokovni direktor pri Judo zvezi Sloveniji (JZS) povedal o 26-letnem Prekmurcu ter glede Štangarjeve in Kajzerjeve pristavil, da sta vsekakor sposobni poseči visoko. To sta navsezadnje že dokazali z vrhunskimi dosežki med svetovno elito in z izpolnitvijo zahtevne mednarodne olimpijske norme za nastop v Tokiu. »Ocenjujem, da je možno prav vse,« je še dejal Fabjan.

