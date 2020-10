Makedonci v albanskem sendviču

Niti navijači Severne Makedonije ne verjamejo, da uvrstitev njihove reprezentance na 66. mesto na lestvici svetovne nogometne zveze proti Kosovu, ki je na 116. mestu, avtomatično pomeni vlogo izrazitega favorita. Današnji polfinalni dvoboj lige narodov (LN) oziroma podaljška kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Skopju je najbolj vznemirljiv in poseben: v sendviču makedonskih in kosovskih Albancev bodo Makedonci.



Brez Slovenije ne gre. Makedonija si je odlično izhodišče za preboj na prvo veliko tekmovanje priigrala v LN, kjer je v naši skupini proti Sloveniji iztržila zmago v Skopju in neodločen izid v Stožicah. Kosovo bo v nedeljo v Prištini gostilo Slovenijo v drugi izvedbi tekmovanja LN.



A ta trenutek nikogar v Prištini in drugih kosovskih »celicah« po vsej Evropi ne zanimajo​ Matjaž Kek in njegovi fantje. Vse oči so uprte na stadion Tošeja Proeskega. Varnostne razmere so okrepljene, najprej zaradi zdravstvenih zahtev, malo manj geopolitičnih. Med drugim so oblasti prepovedale skupinske oglede tekem in zagrozile z najstrožjimi kaznimi.

Dobro sporočilo je, da je v obeh taborih v ospredju izključno športna bitka, v kateri imajo manjšo vlogo favoritov Makedonci.



»Kako bi lahko bili nepripravljeni za takšno tekmo? Prepričan sem, da boste videli najboljšo Makedonijo. Na to tekmo smo čakali 30 let. Razmere so nenavadne, a se bomo prilagodili, kot se je ves svet. Pomembno je, da obvladujemo evforijo in ohranjamo trezno glavo. Malenkosti so v naš prid in pričakujem uvrstitev v finale,« je makedonsko izhodišče odkril selektor Igor Angelovski, ki je ostal brez okuženega Napolijevega zvezdnika in strelca obeh golov proti Sloveniji Elifa Elmasa. A tu je kapetan Goran Pandev, ki je ob angažiranju makedonske vlade prišel v Skopje, potem ko je njegov klub Genoa zajela epidemija virusa sars-cov-2. Med drugim je okužen tudi naš Miha Zajc, Pandeva je virus obšel.



»Zmagali bomo. Ta narod potrebuje takšne trenutke in lahko mu obljubim, da bomo pustili srce na terenu,« je povedal 37-letni veteran iz Strumice.

V selekciji Kosova zija zelo velika vrzel. Senzacijo bo poskušala pripraviti brez treh zvezdnikov, najboljših napadalcev, 26-letnega člana Lazia Vedata Muriqija in 24-letnega člana Werderja Milota Rashice ter okuženega 26-letnega stebra obrambe in člana Napolija Amirja Rrahmanija.



»Da, imamo težave, ampak moja naloga je, da sestavim zelo dobro moštvo z igralci, ki jih imam na voljo. Zdaj sta pomembna le Kosovo in zmaga,« je na polemični novinarski konferenci selektor Kosova Švicar Bernard Challandes povzdignil glas in nakazal, da bo proti Sloveniji bržkone moral aktivirati nekaj igralcev iz selekcije do 21 let.