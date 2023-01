Majhen naskok treh velikih

Napovedana mirna plovba nogometašev Bayerna in Paris Saint-Germaina do 32. naslova v bundesligi oziroma 11. naslova v ligue 1 je v januarju postala nemirna. Najbližji zasledovalci zaostajajo za eno zmago ali manj, tri točke pa na vrhu lestvice ločijo tudi španska velikana Barcelono in Real iz Madrida. Januarja še nihče ni osvojil naslova, PSG je najhitreje slavil sredi marca, Bayern pa v začetku aprila, toda za zdaj se zdi, da je v vsaj treh od petih največjih prvenstev pred nami razburljiva pomlad.

Angleška premier league – Arsenal pred Manchester Cityjem vodi za pet točk in ima tekmo manj – ta konec tedna zaradi dvobojev v pokalu FA miruje, Barcelono, vodilno ekipo la lige, pa danes popoldne (16.15) čaka katalonski derbi z Girono. Bayern bo gostil prvaka evropske lige Eintracht iz Frankfurta (18.30), ki mu morebitna zmaga v Münchnu prinaša približanje na zgolj dve točki zaostanka za Bavarci.

»Tako kot v drugem polčasu bi morali igrati vseh 90 minut. Če bomo to storili, sem precej samozavesten,« je po neodločenem izidu s Kölnom (1:1) pred domačimi navijači razmišljal Bayernov trener Julian Nagelsmann, ki je z identičnim izidom prejšnji teden zapustil tudi nekoč domači Leipzig. PSG, ki bo že čez dobra dva tedna Bayernov tekmec v osmini finala lige prvakov, je v novem letu utrpel že kar dva ligaška poraza, nazadnje pa je s 7:0 odpravil amaterski Pays de Cassel v francoskem pokalu. Kylian Mbappe je zadel petkrat, toda kritizirani trener Christophe Galtier bo zadovoljen že z enim golom za jutrišnjo (20.45) domačo zmago nad Reimsom, ki se v 20. krog podaja z 11. mesta.

Napoli kot Roma proti Romi

Katarski lastniki PSG, ki so ekipo pred dnevi poslali na dolgo pot v Savdsko Arabijo za obračun z zvezdniki tamkajšnjega prvenstva s Cristianom Ronaldom na čelu, so varovancem seveda pripravljeni odpustiti marsikaj, če bodo najboljše predstave kazali od 14. februarja naprej, ko se bo nadaljevala liga prvakov. O kakšnem tempiranju forme pa ni ne duha ne sluha v Neaplju, kjer vodilna ekipa italijanske serie A igra v svoji ligi in trenutno vodi za 12 točk pred prvim zasledovalcem in branilcem naslova AC Milanom.

»Napolijev scudetto bi spominjal na tistega Rominega. Morajo ostati osredotočeni in nevarni bodo v vseh tekmovanjih, če bodo ostali skromni,« je za radio Kiss Kiss povedal Fabio Capello, legendarni trener iz Škocjana ob Soči, ki je z Romo osvojil naslov leta 2001 s takrat 24-letnim kapetanom Francescom Tottijem in nepozabnim napadalnim tandemom Gabriel Batistuta-Vincenzo Montella. Prav Roma, tokrat seveda z novopečenim 60-letnikom Josejem Mourinhom na klopi, bo jutri (20.45) obiskala stadion Diega Maradone.