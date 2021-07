Mahnič zaradi košarke udaril po Štromajerju: Sram naj te bo

Žan Mahnič, SDS. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Slovenski košarkarji so na današnji tekmi pokorili Argentince. Njihov selektorje po tekmi dejal, da je dominiral en igralec –: »Rečem lahko le: Luka Dončić je najboljši košarkar na svetu.«Na twitterju so se prav tako naduševali nad Dončićem, eno glavnih vprašanj pa je bilo, koliko je rekord točk, ki jih je posamezni košarkar zbral na eni tekmi. To je 55, in sicer je to uspelo Brazilculeta 1988 v Seulu. Profil Google Trends na twitterju je ob tretjini tekme med Slovenijo in Argentino javil, da je iskanje po »olympic basketball scoring record« poraslo za 3.200 odstotkov.Slovenski as jih je Argentincem nasul 48. Na družabnih omrežjih so pisali, da je kot stroj, da je neverjeten, da je to, kar počne, nečloveško, brutalno ...A tudi tokrat se je vmešala politika.(SD) je ob 7.23 tvitnil: »Tole slovensko basket reprezentanco je res užitek gledat. Ni mučenja žoge (spavaš li mirno Jaka Lakovič?), jasno je da je to Lukova ekipa, ostali prispevajo svoje. Še dobro da je Luka iz Mavsov navajen delat vse sam :)« Lotil se ga je(SDS), sicer državni sekretar: »Sram naj te bo, @JernejStromajer. Ob takšnem nepozabnem dnevu za in slovenski šport pljuvaš po naših vrhunskih športnikih in mininaliziraš vlogo posameznih košarkarjev, ki dnevno garajo in s srcem živijo za to, da so naše barve zastopane na svetovnih tekmovanjih.« Štromajerjev tvit ni več dostopen, je pa sledila druga objava (8.31): »Dobronamerna šala. Super ste vsi igrali. Bravo!«Odzval se je tudi Luka Rupnik in zapisal: »Hvala bucko (emotikon za poljubček)«