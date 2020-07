Magnus Veliki, kralj 64 polj

Črni na potezi

Ding - Carlsen, Chessable Masters (internet) 2020. Zadnja poteza belega, 66.Db3, je bila velika napaka v zahtevnem položaju in z malo časa za razmišljanje. Zakaj?

REŠITEV:

66…Tc1+! in beli je bil prisiljen k takojšnji vdaji. 0:1

je osvojil drugi šahovski turnir prve elitne serije na svetovnem spletu. V izločilnih bojih se je pomeril s tremi tekmeci, ki v tem trenutku veljajo za njegove največje rivale, in vsakega premagal z 2:0, brez enega samega izgubljenega minidvoboja. Potem ko je Carlsen v četrtfinalu ekspresno odpravil svojega zadnjega izzivalca za lovoriko, Američana, ga je v polfinalu čakal najboljši kitajski igralec in tretji s svetovne lestviceV prvi partiji je imel svetovni prvak vseskozi boljši položaj, a ob dobri obrambi tekmecu nikakor ni mogel zadati odločilnega udarca. Ko je bilo najhujše že za Dingom in ga je več potez vodilo do delitve točke, ga je doletela katastrofa v obliki prekinjene internetne povezave, zaradi katere mu je potekel čas za razmišljanje. Carlsen na ta način ni želel priti do zmage in je v duhu ferpleja v naslednji partiji nasprotniku v vsega štirih potezah podaril točko ter tako poskrbel, da sta nadaljevala iz izenačenega izhodišča. Minidvoboj je po neodločenem izidu v rednem delu odločil v svojo korist v drugi partiji hitropoteznega podaljška, v kateri je z veščimi menjavami prišel do preobrata in iz težkega položaja celo do zmage. Drugi minidvoboj za uvrstitev v finale je nato Carlsen dobil precej bolj prepričljivo, že po treh partijah.Čeprav je svetovni prvak veljal za nespornega favorita v finalu proti Nizozemcu, je bil njun obračun vseeno prava privlačnost. Svetovni prvak je na papirju sicer slavil prepričljivo, a je na poti do zmage pokazal tudi svoj človeški obraz. V prvem minidvoboju je kljub belim figuram zapravil vodstvo in dovolil tekmecu, da se je rešil v podaljške. V teh je na koncu vendarle slavil, a šele potem, ko se je tudi sam (uspešno) spopadel s tehničnimi težavami. Za zmago v drugem minidvoboju je prikazal eno briljantno in tri zelo neprepričljive predstave.Z nekaj sreče in nespretnosti nasprotnika se je za odločilno izkazala tista prva, s katero si je zagotovil novo turnirsko zmago. Glede skupnega seštevka turneje to pomeni mrzlično seštevanje točk, ki vodijo na zaključni turnir četverice. Nanj namreč avtomatično vodi zgolj prvo mesto na enem od štirih turnirjev in glede na to, da je Carlsen že slavil na dveh, se bo vsaj eden od udeležencev moral uvrstiti po točkovnem kriteriju.