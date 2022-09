Luko Dončića napadli za nekaj, česar ni izjavil? Poglejte in se prepričajte sami (VIDEO)

Mediji in košarkarski zanesenjaki danes na veliko razpravljajo o izjavi Luke Dončića, ki so jo kamere ujele med odmorom. Nekateri so dejali, da je bila do košarkarskih reprezentantov BiH žaljiva. Zakaj? Kroži namreč različica, da je izjavil: »V pi... mat...., od Bosne, da izgubimo.«

Bosanski N1 je preposlušal izjavo in razkril, da je bil Dončić napačno razumljen: »In mi bi šli do finala? Ajde, v pi... mat...., bodimo borci . V pi... mat....., moramo se prej dogovoriti.«