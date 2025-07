Luki Dončiću v LA na pomoč zvezdniška okrepitev

Ameriški košarkarski center Deandre Ayton se bo v severnoameriški ligi NBA kot prost igralec pridružil slovenskemu asu Luki Dončiću pri Los Angeles Lakers. Kot so še zapisali pri ESPN, bo Ayton z jezerniki podpisal dveletno pogodbo, pogodba vključuje tudi tako imenovano igralčevo možnost.

Zdaj 26-letni košarkar Bahamov, ki je bil leta 2018 na naboru NBA prvi izbor - Dončić je bil istega leta tretji -, bo v naslednji sezoni zaslužil 34 milijonov dolarjev (28,8 milijona evrov).

V Los Angelesu bo Ayton, ki bo ta mesec dopolnil 27 let, zavzel mesto začetnega centra in bo tako sidro kot partner Dončiću. V Los Angelesu so vse od februarja iskali centra, ko se je kalifornijski ekipi iz Dallasa pridružil slovenski zvezdnik.

Ayton, ki je minulo sezono dosegal po 14,4 točke in 10,2 skoka na tekmo, je v nedeljo zvečer dokončno končal sodelovanje s Portland Trail Blazers.

Je prvi igralec, ki je v vsaki od prvih sedmih sezon v ligi NBA dosegal povprečno vsaj po deset točk in skokov, odkar je to uspelo Dwightu Howardu, čigar kariera se je začela 2004/05.

Ayton je tudi eden od le štirih igralcev, ki so v vsaki od zadnjih sedmih sezon dosegali povprečno vsaj deset točk in deset skokov. Ob njem je to uspelo še Giannisu Antetokounmpu, Rudyju Gobertu in Nikoli Vučeviću.

Za sezono 2018/19 je bil v prvenstvu NBA imenovan v najboljšo ekipo novincev, tako kot Dončić, v petih sezonah pri Phoenix Suns pa je v povprečju dosegal 16,7 točke in 10,4 skoka, pri čemer je imel 59,7-odstotno uspešnost metov.

Ayton je v pretekli sezoni za Portland odigral le 40 tekem, kar je drugi najmanjši dosežek v njegovi karieri, v zadnjih dveh sezonah pa je nastopil le na 95 od možnih 164 tekem.