Luki Dončiću ni treba razlagati, kaj mora storiti

Slovenski as odlično vodi igro, vse natančno preračuna.

Preobrazba Teksašanov

Košarkarska liga NBA vsak dan ponudi nekaj novega, vse pa se večinoma vrti okoli že znanih zvezdniških junakov.je s svojim Dallasom gostoval pri Denverju, katerega član je obiz Miamija tretji slovenski igralec v elitnem ameriškem poklicnem razredu. Tekma je bila negotova, dramatična, na koncu jo je po podaljšku s 124:117 dobila ekipa Dallas Mavericks.Slovenski as je prikazal odlično igro, dosegel je 38 točk, kar je njegov najboljši strelski dosežek sezone. K temu izkupičku je dodal še trinajst asistenc in devet skokov. Čančar pri Denverju, za katerega je Srbtako kot Dončić pri tekmecih prispeval 38 točk, ni dobil priložnosti za igro. Jokić je bil tudi igralec, ki je gostiteljem v zadnji sekundi zagotovil podaljšek. Za moštvo iz Teksasa je bila to na osmi tekmi četrta zmaga v sezoni. Na začetku drugega polčasa sicer še ni kazalo na uspeh, gostje so zaostajali za 12 točk, toda na krilih Dončića in tudi Nemcaso že v rednem delu prišli na prag zmage.Nekaj več kot dve sekundi pred koncem je Kleber zadel met za tri točke, ki je pomenil vodstvo s 109:107, toda Jokić je izenačil, tako da je zmagovalca odločil podaljšek. V njem sta ponovno glavno vlogo imela Dončić in Kleber, Slovenec je v dodatnih minutah dosegel devet točk, Nemec pa se je izkazal s skoki. »To je za nas zelo pomembna zmaga. V določenem trenutku smo že viseli, toda drugi polčas vendarle odigrali odlično ter na koncu zmagali proti zelo kakovostni ekipi. Kleber in Dončić sta zadela nekaj pomembnih metov, svoje je dodal še, zadel je trojko, s katero smo si v podaljšku priborili psihološko prednost,« je bil po koncu zadovoljen trener Dallasa. Ta je spet izpostavil pomembno vlogo slovenskega košarkarja.»Luka ni dosegel le nekaj pomembnih točk. Odlično je vodil igro, všeč mi je bilo njegovo obvladovanje, vse tudi natančno preračuna. V pravem trenutku je podajal, za zadete mete soigralcev ima zasluge tudi sam. Bil je pravi vodja, njemu ni treba razlagati, kaj mora storiti,« je povedal Carlisle.Dončić je bil tudi sam zadovoljen s svojo igro in je na tekmi zadel dve trojki iz sedmih poskusov, deset prostih metov, v statistiko pa vpisal tudi štiri ukradene žoge in blokado. »V odločilnih trenutkih pač moram vajeti igre prevzeti v svoje roke,« je poklicno odgovorno opomnil slovenski zvezdnik. Kleber je zbral 15, Richardson inpa 14 točk. Dončić in Jokić sicer nista bila najboljša strelca dneva. Na dvoboju med Portlandom in Minnesoto je še točko več dosegel domači as, njegova ekipa je zabeležila gladko zmago. Strokovnjaki opozarjajo, da je Dallas srečanja s podobnim potekom v lanski sezoni izgubljal, a nova sezona je pač nova zgodba in Mavericks so se naučili zmagovito rešiti iz zapletenega položaja. Je pa uspeh nad denverskimi zlatimi zrni pomenil, da so prvič v sezoni 2020/21 dobili dve tekmi zapored.»Kot moštvo se zdaj v kočljivih trenutkih bolje odzovemo, to bo velik kamenček v mozaiku vsakega uspeha, ki si ga bomo poskušali priigrati v letošnji sezoni,« je Carlisle še pomodroval s trenerskega stališča. »Vedno moraš biti pripravljen in z igralskega vidika trden. Ob našem načinu igre lahko odprt met pričakuješ v vsakem trenutku. Velikokrat se mi dogodi, da takšnih priložnosti nimam ravno na pretek, a vem, da moram psihično biti vseskozi v tekmi, da sem nato tudi pripravljen izrabiti svoje priložnosti,« je dodal Maximilian Kleber.