Luka Štor je ajdovski adut za Bravove gole

Po klavrnem četrtku v prvih tekmah 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo bodo Koper, Olimpija in Mura ta konec tedna celili rane v domačem prvenstvu. Četrta zaporedna sezona Brava v najmočnejšem slovenskem nogometnem prvenstvu se ni začela obetavno. Poraz v Novi Gorici je bil tudi plod nesrečnih naključij, a je lahko tudi prelomen: še drugi, nedeljski proti Koprčanom v 2. krogu 1. SNL, v katerem so se sinoči že pomerili Radomljani in Celjani, bi utegnil spremeniti začetna tekmovalna izhodišča o varni prvoligaški plovbi z upanjem o čem več. Naslednji konec tedna bodo Šiškarji namreč gostje mestnega derbija.

Bravo je vstopil v sezono s podobnimi željami kot v minuli, ko je bil dolgo v bitki za Evropo na obeh frontah. Na pokalni je padel v finalu prav proti Kopru, s katerimi je tudi zaokrožil najuspešnejšo sezono (5. mesto) v zadnjem krogu (0:0). Od Brava je bil v preteklem prvenstvu bolj neučinkovit le Tabor (33:30), neučinkovitost je bila tudi slabost v Novi Gorici.

Brez poraza le Mura Izidi prvih tekem 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo – Koper: Vaduz 0:1 (Tunahan Cicek 53.), Sepsi: Olimpija 3:1 (Marius Stefanescu 45., Nicolae Paun 84., Mateo Kramarić 90. avt.; Svit Sešlar 4.; rdeči karton: Svit Sešlar (66), St. Patrick's: Mura 1:1 (Christopher Forrester 59.; Mirlind Daku 27., rdeči karton: Mark Doyle 90.).

»Bili smo nevarni, goriški vratar pa se je odlikoval z odličnimi posredovanji,« je med drugim o razlogih za uvodni poraz (0:2) povedal trener Dejan Grabić. Grabić, trener z najdaljšim stažem v prvi ligi, že drugo sezono išče napadalca, ki bo zabijal gol več. Najboljši strelec zadnje sezone s petimi goli Loren Maružin, kolikor sta jih dosegla še Gregor Bajde (zdaj Celje) in Martin Kramarič, tudi v Novi Gorici ni imel status prvega napadalca.

Kalvarija v Dresdnu

Šiškarji so bili doslej spretni pri privabljanju igralcev. Oživljali so njihove kariere ali jim ponudili igralne minute v najpomembnejšem razvojnem obdobju. Še pred dvema sezonama sta pri Šiškarjih zablestela vijolična Aljoša Matko in Roko Baturina. Prvi si je z goli (15) priboril status prvokategornika pri vijoličnih po vrnitvi s posoje (preden je odšel na Švedsko k Hammarbyju), drugega je kupil največji madžarski klub Ferencvaroš.

Šiškarji so v Slovenijo vrnili nekdanjega mladega reprezentanta, Ajdovca Luko Štora, ki je po odhodu iz 1. SNL k nemškemu Dynamu iz Dresdna pred tremi leti doživljal podobno igralsko kalvarijo, kot so jo drugi hitro odhajajoči mladeniči, ko zabijejo dva, tri gole v 1. SNL.

Olimpija v Sežani Pari 2. kroga 1. SNL, sinoči: Kalcer Radomlje – Celje; danes: Maribor – Gorica (20.15); nedelja: CB24 Tabor – Olimpija, Bravo – Koper (oba 17.30), Mura – Domžale (20.15).

Tudi Štor je najpomembnejšo vzgojno obdobje preživel pri Mariboru, od koder je šel k Aluminiju, pri katerem je v 33 tekmah dosegel devet golov. Pri Bravu so napadalca ujeli kot prostega igralca, ki jim ob prodaji omogoča tudi zaslužek. Pogodbo so sklenili za dve sezoni.