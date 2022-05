Luka po podvig v Anžetovem slogu

Če so si soigralci Luke Dončića v letošnji končnici lige NBA prislužili številne pohvale, sploh potem, ko so ga uspešno nadomeščali na prvih tekmah z Utah Jazz, so v tretji tekmi konferenčnega finala z Golden State Warriors odpovedali. Bojevniki so še drugič zapored zmagali z devetimi točkami razlike (109:100), uspeh pa je tokrat štel dvojno – zaostanka z 0:3 v zmagah ni nadomestila še nobena ekipa v zgodovini lige.

Prva četrtina tretje tekme v Dallasu se je končala z navdušenjem na tribunah, ki jih je razvnel Dončić z zadetim metom z ogromne razdalje ob zvoku sirene. »Halleluka,« se je izpisalo na zaslonih v dvorani American Airlines Center ob zaostanku z 22:25, ob polčasu je bila razlika minimalna (47:48), a nato je spet sledila za Teksašane usodna tretja četrtina.

»Tako močno si želimo zmagati, da se šele ob polčasu umirimo, nato pa se vrnemo na igrišče in bolje pazimo na žogo,« je za ESPN po tekmi povedal vnovič izvrstni Andrew Wiggins, ki je tokrat prispeval 27 točk in 11 skokov, presegel ga je le Stephen Curry z 31 točkami in 11 asistencami. Tretjo četrtino je Golden State dobil s 30:21, do niza Dallasovih košev v zaključku tekme, ko se je prednost Kalifornijcev nevarno stopila, pa zmaga v nobenem trenutku ni bila resneje ogrožena. Vse upe gostiteljev (met za tri 13:45) je nato ravno s trojko slabo minuto pred koncem dvoboja pogasil Jordan Poole, ki je zadel za 107:99.

Utrujenost ni težava

»Ne verjamem, da je kriva utrujenost. Skoki in točke iz drugih napadov so velika težava,« je predstavo svojega moštva analiziral Dončić, prvi strelec dvoboja s 40 točkami. Dodal je še 11 skokov in 3 asistence. »Upam, da bomo dobili naslednjo tekmo in šli od tam naprej. Še vedno verjamemo,« je dodal v želji po vnovičnem obisku San Francisca, kjer pa Golden State v letošnji končnici še ni izgubil. A najprej bo treba dobiti četrto tekmo v Dallasu (sreda, 3.00), kjer je navijače in tudi Dončića s potezo v zadnji četrtini osupnil Wiggins, ki je silovito zabil prek štiri leta mlajšega Ljubljančana.

Kraljem je uspelo Zaostanek z 0:3 v zmagah so v končnici že večkrat nadomestile hokejske ekipe v NHL, še posebno odmevno je to leta 2014 uspelo Los Angelesu z Anžetom Kopitarjem, ki je v prvem krogu končnice s štirimi zaporednimi zmagami izločil rivale iz San Joseja in na koncu osvojil Stanleyjev pokal.

»Malce me je zadel, a to je bilo navdušujoče. Ne bom lagal. Spet sem si ogledal posnetek in si rekel: 'Oh!' Želel bi si, da bi tudi meni uspeli takšni 'zajčki' (lahki koši, op. p.),« se je na svoj račun pošalil Dončić. Sodniki koša niso priznali, a so po pritožbi gostujoče klopi spremenili odločitev.

»So ekipa, ki igra v nizih; spet jim je uspel. Drugih priložnosti jim ne smeš ponujati, tu niso prvič in točno vedo, kaj morajo storiti,« je dejal trener Dallasa Jason Kidd. »To je šele začetek te poti. Saj vem, da ste nam pred sezono napovedovali naslov … To je šala, če je slučajno niste razumeli,« je za konec pred morda zadnjo tekmo svoje krstne sezone na klopi Dallasa še opozoril Kidd.