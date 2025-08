Luka ostaja pri Lakersih: triletna pogodba vredna 165 milijonov

V ZDA so nestrpno odštevali dneve do prvega avgustovskega vikenda, ko so pravila dovoljevala Luki Dončiću, da podpiše novo pogodbo. Veljavna pogodba, podpisal jo je še v Dallasu, se mu izteče po sezoni 2025/26, Luka pa se je pričakovano odločil za nadaljevanje sodelovanja z Los Angeles Lakers. Z novo triletno pogodbo je vodstvu kluba poslal signal, da lahko v prihodnosti resno računajo nanj, poleti 2028 pa se mu obeta najvišja pogodba v zgodovini lige NBA.

Slovenski zvezdnik je tekom poletja vodstvu moštva poslal dovolj pozitivnih signalov, da velikih skrbi glede podaljšanja pogodbe z Dončićem generalni menedžer Rob Pelinka ni imel. Uradno se Lakers in Dončićev tabor na čelu z agentom Billom Duffyjem o novi pogodbi nista smela pogovarjati do sobotnega jutra, nato pa strani nista izgubljali časa. Luka je na mizo dobil več različnih pogodb, pričakovano se je odločil za triletno podaljšanje, s tem da o zadnjem letu pogodbe odločal sam. Nova pogodba mu bo prinesla 165 milijonov dolarjev, če bo ob Pacifiku dočakal njen konec, letno bo Luka zaslužil 55 milijonov dolarjev in se približal najbolje plačanim igralcem v ligi. Ujel jih (še) ne bo.

55 milijonov dolarjev letno bo z novo pogodbo zaslužil Luka Dončić.

»Hvaležen sem Los Angeles Lakers, igralcem in navijačem, da so mene in mojo družino sprejeli s toliko toplote in prijaznosti od prvega dne. To je neverjetna organizacija, verjamem, da gradimo nekaj posebnega. Še naprej se bom trudil, da Los Angelesu prinesem nov naslov,« je ob podpisu pogodbe povedal Dončić in dodal: »Verjamem, da smo dovolj dobri, da osvojimo naslov prvaka. Ne glede na vse se bom trudil, da zmagamo na vsaki tekmi.«

Poleti 2028 rekord

Če bo vse potekalo po načrtih, bo Dončić poleti 2028 lahko podpisal nov dogovor, ki je prava nagrada in »kronski dragulj« pogodbene strukture, za katero se je odločil. Takrat bo že dopolnil 10 let igranja v ligi NBA in bo upravičen do najvišje dovoljene pogodbe, po kateri mu pripade 35 % celotne plačne mase moštva. Glede na rast prihodkov lige NBA se t.i. salary cap vsako leto poviša za 10 odstotkov, zato Luka poleti 2028 čaka dogovor, ki mu bo v petih letih prinesel 417 milijonov dolarjev. To bi bila rekordna pogodba v zgodovini lige NBA, Dončić bi postal prvi, ki bo na tekmo zaslužil milijon dolarjev.