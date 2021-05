Luka nasmejal novinarje s 'heksenšusom', ki pa ni tako nedolžen (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnikv dresu Dallas Mavericks navdušuje na tekmah prvega kroga končnice v ligi NBA, kajpak je eden najbolj zaželenih tudi na novinarskih konferencah po tekmi. Nedavno pa je sedmo silo in tudi svetovno javnost nasmejal z izjavo, v kateri je pojasnjeval svoje bolečine v vratu.Ker se ni spomnil angleškega izraza, je povedal kar po slovensko: da ima »heksenšus«. »Ne vem natančno, kako vi temu pravite,« je dejal v smehu.Vendar pa mu ni bilo do smeha, ko je postal zaradi teh bolečin vprašljiv njegov nastop na nocojšnji četrti tekmi proti moštvu Los Angeles Clippers. Dončić je bil na dosedanjih treh tekmah vodilna sila Teksasčanov, nazadnje je dosegel celo zanj rekordnih 44 točk.Dončić je prvič začutil bolečine v predelu vratu okoli polčasa. Nato se mu je bolečina preselila nižje dol po roki, zato je imel prevezana ramo in vrat, ko je prejel masažo.