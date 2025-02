Luka je padel v trans

Na četrti tekmi v dresu Los Angeles Lakers je Luka Dončić pokazal svoj pravi obraz. Trener ga je izzval, slovenski as pa odgovoril z 32 točkami in dvojnim dvojčkom. V igri je prevzel glavno vlogo, navdušil LeBrona Jamesa in zasenčil Nikolo Jokića, Jezerniki so v Denverju slavili (123:100) po skoraj treh letih porazov.

Trener LA Lakers J.J. Redick med igralci v ligi NBA uživa veliko spoštovanje, še nedavno je bil aktiven pod koši, zdaj njegove besede s klopi nosijo veliko težo. Pred pomembnim dvobojem z Denverjem je želel zbuditi Dončića: »Dejal sem mu, da želim enega od njegovih 'blackout' trenutkov, ko pade v trans in vpije na vse okrog sebe. Videli ste, kaj je pokazal na igrišču, želel sem, da on vodi igro in narekuje ritem.«

20 točk več od Denverja so Lakers dosegli, ko je bil Dončić na parketu.

Dončić ni potreboval veliko, da se je v njem znova prižgal pravi tekmovalni ogenj. S podajo LeBronu čez celo igrišče je dvignil (tudi domače) navijače na noge, ko je šla skozi obroč še prva trojka z devetih metrov, se mu je na obraz vrnil nasmeh. Nato so navijači Los Angeles Lakers dočakali prvi pravi Luka Dončić šov v vijolično-zlati uniformi, v le pol ure na parketu je gladko zmago začinil z 32 točkami, 10 skoki in sedmimi asistencami, zadel je štiri trojke in vseh osem prostih metov, ob tem pa izgubil le eno žogo in štiri ukradel.

J.J. Redick je bil kratek čas tudi soigralec Dončića. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

»Bili smo čvrsti, obrambo smo odlično odigrali od prve minute, takšni moramo biti vsak dan. Imamo ogromno talenta, tokrat je žoga lepo krožila, a bomo potrebovali še nekaj časa, da ustvarimo pravo kemijo. Vsako tekmo bomo boljši, ta zmaga mi bo dala veliko samozavesti,« je vidno odleglo Dončiću. Po tekmi proti Charlottu je že začutil, kako neizprosni so lahko kalifornijski mediji, pot od junaka do bedaka v Los Angelesu res ni dolga. Pritisk ne bo popustil. »Jasno mi je, da je naš edini cilj naslov prvaka, vse moramo narediti, da nam uspe.«

Nikola Jokić je proti Jezernikom zadel le dva meta iz igre. FOTO: Ron Chenoy/Reuters

Počasi bo spet pravi Luka

»V sezoni je nekaj tekem, ki nosijo posebno težo, ta večer je bil eden takšnih. Pričakoval sem zavzeto igro, borili smo se kot levi. Luka je bil v obrambi vrhunski, v napadu je hitro rešil poskus obrambe z Jokićem na sebi in Denver se je moral prilagoditi,« je novega zvezdnika v svojih vrstah še enkrat pohvalil Redick. »Ta tekma mu bo pomagala, da se počasi vrne v normalo in se spet počuti kot pravi Luka. Napredoval bo z majhnimi koraki, danes ga je naredil v pravo smer,« je zaključil trener. James je bil veliko bolj slikovit: »Ko igra tako odločno, laja na vse, na gledalce, igralce in sam nase. V igri se odlično dopolnjujeva, on je podajalec, jaz pa sprejemalec, to sta najini naravni vlogi.«

V finišu rednega dela sezone Jezerniki z Dončićem ne bodo ravnali v rokavicah, sedemkrat bodo na delu v dveh zaporednih večerih, Luka teh tekem predvidoma ne bo izpuščal. Zagotovo bo na parketu tudi v noči na sredo, ko v Los Angeles prihaja Dallas. Ogrel se je ravno pravi čas, da Teksašanom pokaže, kakšnemu mojstru košarke so se odrekli.