Znova poškodovan?! Dončić obsedel je na klopi s povitim gležnjem (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je znova znašel v težavah s poškodbami. Potem ko je zaradi težav z desno nogo in gležnjem izpustil prejšnjo tekmo proti Denverju, se je na parket vrnil v dvoboju proti Phoenix Suns. Kljub izjemni predstavi, s katero je Jezernike popeljal do prekinitev serije štirih zaporednih porazov, pa je tekmo končal s še eno poškodbo.

Dončić: »Dobivam formo, a zdaj še koleno«

Po zmagi nad Sunsi (33 točk, 11 skokov, 8 asistenc) je Dončić v izjavi za novinarje razkril, da je poleg težav z gležnjem doživel tudi hiperekstenzijo kolena. »Seveda se stvari izboljšujejo, kot vedno pravim – vsak dan se počutim bolje. A zdaj sem si malo pretegnil še koleno in spet zvil gleženj. Ampak sem v redu,« je dejal slovenski košarkar.

Čeprav poškodba ni videti resna, so navijači Lakersov vse bolj zaskrbljeni. Ekipa je po seriji slabih rezultatov padla na lestvici, obenem pa še vedno čaka na vrnitev LeBrona Jamesa, ki okreva po poškodbi dimelj.

Nasrkal je gleženj

Tekma proti Phoenixu je bila napeta, a najbolj črn trenutek se je zgodil v tretji četrtini. Dončić si je v dvoboju z nasprotnikom znova poškodoval gleženj in obsedel na klopi s povitim gležnjem ter vidno v bolečinah. Kamere so ujele njegov zamišljeni in zaskrbljeni izraz, kar je takoj sprožilo špekulacije o resnosti poškodbe.

Poškodovan ima gleženj. FOTO: Meg Oliphant Getty Images Via Afp

Kljub temu se je okoli osme minute zadnje četrtine vrnil na parket in z odločnim pristopom poskrbel, da so Lakersi prekinili niz porazov. Njegova prisotnost je bila ključna, saj brez njega med zadnjimi tekmami niso našli pravega ritma.

Po napornem srečanju s Phoenixom Lakerse čaka obračun z mlado ekipo San Antonio Spurs. Bo Dončić stisnil zobe in nadaljeval igro kljub bolečinam? Ali pa ga bo trenerski štab vendarle prisiljen postaviti na stranski tir? Lakersi so se znašli v nezavidljivem položaju, navijači pa lahko le upajo, da bo Dončićevo telo zdržalo do konca sezone.