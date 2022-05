Luka Dončić v boj za finale lige NBA

Potem ko je Luka Dončić pokoril košarkarsko Evropo v majici madridskega Reala in se kot najstnik odpravil čez lužo, ni bilo mogoče pričakovati, da bo rokohitrsko osvojil vrh tudi v najmočnejši konkurenci na svetu – v ligi NBA. Dončić se v majici Dallasa počasi, toda zanesljivo vzpenja proti vrhu lige, po novi imenitni predstavi v Phoenixu (90:123) so se Teksašani zavihteli med štiri najboljše in želijo narediti nov korak proti finalu tudi v četrtek (3.00), ko jim bo prvič v tej končnici stal nasproti Golden State. Phoenix je po prvih dveh tekmah vodil z 2:0, nekateri navijači sonc so se začeli posmehovati Dončiću, češ da ni dovolj zrel za duele najvišje ravni in da le polni osebno statistiko.

Z zmago v tekmečevi dvorani so Dončić in soigralci dokazali, da so zasluženo zmleli najboljše moštvo rednega dela lige NBA in lahko upravičeno merijo najvišje že v tej sezoni. Luka je igral odlično, namesto pričakovanih žvižgov Dončiću je 17.071 navijačev namenilo glasne vzklike »buuuuuu« svojim adutom. Številke so neizprosne do izkušenih asov razrvanega Phoenixa. Ljubljančan je začel silovito, krasila ga je visoka učinkovitost meta, končal je pri 35 točkah (za dve 6:8, trojke 6:11), ob tem je zbral 10 skokov in 4 asistence. Ko je v drugi minuti tretje četrtine zadel eno od trojk, je kotiral pri več doseženih točkah (30) kot celotna ekipa Phoenixa (27:65)! Posebej velja izpostaviti še eno ime v moštvu Dallasa. Nase je opozoril Spencer Dinwiddie, ki je s klopi primaknil 30 točk z odličnim metom – za dve 6:8, trojke 5:7, prosti meti 3:3. Če je Dončića krasil visok odstotek zadetih metov (63), je imel Dinwiddie še boljšega (73).

Nowitzki dvignil samozavest

Zdi se, da je Dallas dobil prav(eg)a moža tudi za zmago v ključni in psihološko zahtevni sedmi tekmi. Le sedemkrat v zgodovini kluba se je zgodilo, da bi eden od košarkarjev Dallasa natresel 30 in več točk tekmecu. Trikrat je to uspelo Dirku Nowitzkemu (2003, 2003 in 2006), ki je igralce Dallasa tokrat spodbujal s tribune (»Dirk je Dirk: vsem je dvignil samozavest, saj pozna pot do cilja,« je komentiral Dončić.), dvakrat Dončiću (lani proti LA Clippers je dosegel 46 točk, zdaj jih je dal Phoenixu 35), po enkrat sta opozorila nase Jason Terry (2005) in Dinwiddie. Soigralci tekmecem ne pustijo, da bi Dončića pretepali kot lani, ob tem je Dinwiddie bolj zanesljiv, kot je bil stalno poškodovani Kristaps Porzingis, ki ga je Dallas poslal v Washington prav v zameno za Dinwiddieja. Dončić (35) in Dinwiddie (30) sta postala prva soigralca, ki jima je uspelo v sedmi tekmi končnice doseči najmanj po 30 točk – potem ko sta to leta 2002 v finalu zahoda dosegla Shaquille O'Neal in Kobe Bryant v majici Los Angeles Lakers! Vse boljši Dallas samozavestno pogleduje proti naslednjemu izzivu, ki ga bo sprejel v četrtek ob 3. uri v San Franciscu. Tam ga bo pričakal favorizirani Golden State, ki ga je, pozor, v tej sezoni Dallas premagal na treh od štirih medsebojnih tekem.