Luka Dončić stopil pred novinarje in priznal napako

Po tretjem zaporednem porazu Los Angeles Lakers v severnoameriški košarkarski ligi NBA je pred novinarje stopil Luka Dončić. Priznal je, da je njegova ekipa dobro igrala le en polčas, v nadaljevanju pa je pogrešal več ekipnega dela, predvsem pa pravega vodjo na igrišču.

Los Angeles Lakers so kljub vrnitvi LeBrona Jamesa izgubili sedmič na zadnjih desetih tekmah. Orlando je bil v domači dvorani boljši s 118:106.

Luka Dončić, ki je dosegel 32 točk, je na novinarski konferenci po tekmi dejal, da je ekipa v prvem polčasu igrala dobro obrambo, v drugem delu pa je pogrešal energijo in odločnost, ki jo je moštvo kazalo v nizu osmih zmag. Med soigralci je pogrešal predvsem več komunikacije.

Potrebujejo več komunikacije

Sledilo je vprašanje novinarja, kdo v ekipi je zadolžen za komunikacijo na igrišču. Dončić je najprej dejal, da je to delo vseh igralcev na parketu, nato pa je vendarle skrčil seznam.

»V prvi vrsti sva to midva z LeBronom. Tudi jaz se bom moral izboljšati v tem segmentu. V prvem polčasu sem se trudil in bil glasen, v drugem pa sem kar malce utihnil. Tega ne smem več početi. Moram biti pravi vodja in več komunicirati s soigralci.«

»Pogrešam kemijo znotraj ekipe, predvsem pa bolj fizično igro. Zdaj, ko smo vsi nazaj, nimamo več izgovorov. Zadnje tekme rednega dela moramo odigrati čim bolje in si zagotoviti končnico,« je dodal slovenski zvezdnik.

Luka Dončić, ki ima v tej sezoni povprečje 27,7 točke, 8,5 skoka in 7,8 podaje ob 44-odstotnem metu iz igre, izgovorov ni iskal niti v napornem razporedu. »Vsi imajo nek niz težkih tekem. Tako pač je.«

Los Angeles Lakers so v zahodni konferenci z razmerjem 43-28 na četrtem mestu. Pred njimi so še tri gostovanja, Pacers, Bulls, Memphis, nato sledijo tri domače tekme (Rockets, Warriors, Pelicans), v zaključku rednega dela pa bodo štiri od petih tekem igrali v gosteh.