Luka Dončić se ogreva za spektakularni balkanski dvoboj

Tekme v zaporednih večerih v ligi NBA so polne nepredvidljivih rezultatov in kažejo na karakter moštva. Ker je 82 tekem rednega dela umeščenih v le dobrih pet mesecev, so neizogibne, s šestimi tekmami v tednu dni pa se tudi zvezdniki lige NBA ne srečujejo pogosto. Zanesljiva zmaga nad San Antoniom (125:109) je potrdila moč Los Angeles Lakers, ko igrajo pod taktirko Luke Dončića, ki je z meti spravljal v obup sebe, z idejami in domiselnimi podajami pa obrambo nasprotnikov.

Vsaka tekma z Nikolo Jokićem je težka, pozna vse trike.

Luka se na občutek v novem domovanju še ni povsem privadil, met mu v slovitem (nekdanjem) Staples Centru še ne gre od rok. Proti San Antoniu je zadel le pet metov iz igre in priznal, da je metal »grozno«, a je z 10 zadetimi prostimi meti vseeno prišel do 21 točk. Več o kakovosti Dončićeve predstave pove 14 asistenc, številka bi lahko bila še višja. »Več kot 70 odstotkov vseh metov za tri je bilo povsem neoviranih, to je posledica odličnega kroženja žoge, Luka bi lahko imel tudi 18 ali 19 asistenc, če bi soigralci bolje zadevali,« je bil s predstavo v zadnjem tednu dni prvega zvezdnika LA Lakers zadovoljen trener J. J. Redick.

Luka Dončić je proti San Antoniu dosegel 21 točk in 14 asistenc. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Z vrnitvijo LeBrona Jamesa ne bodo hiteli, v Kaliforniji bo na rehabilitaciji ostal vsaj še teden dni, na parket bi se lahko vrnil v zadnjih dneh marca. V igri zato Dončića čaka še več odgovornosti, tudi grobih potez in podvajanja branilcev, a je Luka pripravljen na vse: »Vem, da me slej ko prej čaka tudi takšna obramba, to mi je všeč, saj lahko prihranim energijo. Soigralci morajo nato uspeti v igri štirih proti trem, vem, da so tega sposobni.« Proti porozni obrambi San Antonia jim res ni bilo težko, pomagala je tudi vrnitev Jaxsona Hayesa pod koš, 213 cm visoki center z dolgimi rokami se je po prihodu Dončića v Kalifornijo iz obrobne figure prelevil v zelo solidnega centra.

Podobno velja tudi za ostrostrelca Daltona Knechta, ki neuspeli menjavi s Charlottom ni pustil do živega. Lakers ob odsotnosti Jamesa in Ruija Hachimure pogrešajo vsaj 40 točk vsako tekmo, a so proti Denverju in San Antoniu dosegli po 126 oziroma 125 točk. »Imamo veliko kvalitete na klopi, vsi igralci kažejo, kako veliko lahko dosežemo s pravim pristopom. Neverjetne so tudi akcije trenerja, prihajamo do lahkih podaj za zabijanje. Zelo lepo je delati z njim,« Dončić ni pozabil, kdo je šef v slačilnici.

Za dvoboj z Nikolo Jokićem mu motiva ne manjka. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Jokić pripravljen na boj

Zmagi proti Phoenixu in San Antoniu sta bili pričakovani, a ne samoumevni, naslednja izziva bosta veliko težja. V noči na četrtek (3.30) v Los Angelesu gostuje Denver, pred dnevi so rezervisti Jezernikov v Koloradu do zadnjih sekund grozili, da bodo »ukradli« zmago, tokrat s spočitima Nikolo Jokićem in Jamalom Murrayjem v Kalifornijo prihajajo pripravljeni na boj. »Vsaka tekma z Jokićem je težka, pozna vse trike, a mi to predstavlja dodaten izziv, takšnih tekem se vedno veselim,« je Luka že potrdil, da kljub nekoliko načetemu kolenu in gležnju dvoboja z najboljšim igralcem na svetu ne bo zamudil. Tekma bo štela dvojno, Lakers se z Denverjem, Memphisom in Houstonom borijo za drugo mesto v zahodni konferenci. Tudi položaj tretjega nosilca ne bi bil slab, najboljši ekipi rednega dela sezone na Zahodu Oklahomi bi se izognili vse do morebitnega srečanja v konferenčnem finalu.

27-7 je razmerje zmag in porazov LA Lakers v domači dvorani.

Časa za računice bo še dovolj, do konca rednega dela 13. aprila Los Angeles čaka še 15 tekem. Prioriteta je zdravje nosilcev igre, v kratkem obdobju v polni postavi so Lakers pokazali, da so kandidati tudi za naslov prvaka. Če bo okrevanje Jamesa potekalo po načrtih, bo medsebojno sodelovanje z Dončićem v zadnjih 14 dneh sezone lahko postalo še bolj plodno.