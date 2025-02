Luka Dončić priznal, da je nekoliko »zarjavel«, zvezdnika sta mu stopila v bran (FOTO)

Luka Dončić je po šokantni menjavi sredi sezone prestopil k Los Angeles Lakersom, njegov prihod v enega najprestižnejših klubov v ligi NBA pa je seveda sprožil tudi val pričakovanj. Vse je namreč zanimalo, kako se bo naš košarkarski as odrezal po poškodbi mečne mišice, ki ga je za več kot šest tednov prisilila k mirovanju.

Razočaranja ni skrival. FOTO: Jason Parkhurst Usa Today Sports Via Reuters Con

In v svojih prvih treh nastopih za jezernike je Dončić pokazal, da potrebuje še nekaj časa, da se privadi na menjavo in selitev ter si opomore od poškodbe. Na zadnji tekmi proti Charlotte Hornets je tako dosegel 14 točk, prispeval 11 skokov in 8 asistenc, kar resnično ni slabo, a je v statistiko tekme vpisal tudi 6 izgubljenih žog in 5 osebnih napak. Ob tem je priznal, da je bil nekoliko »zarjavel« in da mora igrati bolj preudarno.

Stopila sta mu v bran

Reakcije navijačev so bile mešane. Medtem ko so bili nekateri razočarani nad njegovimi prvimi predstavami, so drugi poudarjali, da se je Dončić šele vrnil po dolgi odsotnosti in da potrebuje čas za prilagoditev, pa da je njegova prisotnost na igrišču kljub vsemu prinesla novo energijo in upanje za nadaljevanje sezone.

Luka je hitro postal nepogrešljivi del ekipe. FOTO: Jason Parkhurst Usa Today Sports Via Reuters Con

Luko, ki bo naslednji teden praznoval 26. rojstni dan, sta podprla tudi zvezdnika jezernikov LeBron James in Austin Reaves. LeBron je denimo poudaril, da Dončić še vedno spoznava vse taktične poteze in obrambne strategije ekipe. »To je šele njegova tretja tekma z nami, še vedno ne pozna vseh akcij in obrambnih kritij,« je dejal James in dodal, da se ekipa trudi, da bi mladega Slovenca čim hitreje vključila v igro.

Tudi Reaves je pohvalil Dončićeve sposobnosti in dodal, da je Luka eden najboljših igralcev na svetu. »Mora se počutiti udobno in biti to, kar je. Potrebujemo ga v najboljši formi, kar pa bo trajalo nekaj tekem ali tednov,« je dejal Reaves.

Je pa Luka Dončić že v teh nekaj tednih dokazal, da je v ključnih trenutkih vsemu navkljub še kako nepogrešljiv. V zadnjih sekundah tekme proti Charlotte Hornets je bil namreč ravno on tisti, ki je podal žogo LeBronu Jamesu, James pa je podajo nato zaključil z metom.