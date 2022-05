Luka Dončić po porazu razočaran, že danes bo ponosen

Z odličnimi predstavami si je Luka Dončić podaljšal košarkarsko sezono za poldrugi mesec in v karieri podvojil skupno število odigranih tekem v končnici lige NBA, a tako kot vsak ambiciozni športnik je deloval razočarano, ker se njegovo moštvo ni prebilo do naslova prvaka. Dallas je izgubil peto tekmo z Golden Statom s 110:120 in izpadel z 1:4 v zmagah, Stephen Curry pa je prejel trofejo za najboljšega igralca finala zahodne konference, ki so jo letos podelili prvič in poimenovali po legendarnem Magicu Johnsonu.

»Ne maram izgubljati, še posebno ne na takšen način. Igral sem obupno,« je po odločilnem porazu ocenil slovenski zvezdnik. Njegove besede so zvenele nenavadno, saj je dosegel 28 točk in tudi na 14. izločilni tekmi od 15, kolikor jih je letos odigral, nosil strelski primat v teksaški zasedbi. Dodal je še 9 skokov in 6 asistenc, a imel občutek, da je pustil soigralce na cedilu in da je zaostal za svojimi visokimi standardi. Njegov met iz igre je bil namreč le 35,7-odstoten (10:28, za tri 3:13), še posebno nenatančen je bil v prvem polčasu s 6 točkami in metom 2:12.

In dokler si ni vsaj delno naravnal desnice, si je Golden State priigral 25 točk naskoka sredi tretje četrtine, čeprav se je branilec Spencer Dinwiddie (26 točk, za tri 5:7) trudil po najboljših močeh. Bojevniki so imeli šest mož z dvomestnim strelskim učinkom, najučinkovitejši je bil Klay Thompson z 32 točkami (za tri 8:16). Dončić je spregovoril tudi o svoji igri v obrambi, ki vseskozi ostaja v senci njegovih izjemnih napadalnih številk. »Iskreno menim, da sem v minuli sezoni zelo napredoval pri defenzivnih nalogah, vendar imam še veliko rezerve. Nujno se moram izboljšati,« je zagotovil. Precej bolj otipljiv je njegov učinek pri drugih košarkarskih prvinah. V celotni končnici je bilo njegovo povprečje 31,7 točke na tekmo, najboljše med vsemi v ligi NBA, s 45,5-odstotnim metom iz igre, 9,8 skoka in 6,4 asistence; v zahodnem finalu 32 točk.

Hkrati je edini v zgodovini lige NBA ob nepozabnem lovcu na rekorde Wiltu Chamberlainu, ki je dosegal v povprečju več kot 30 točk v sleherni od svojih prvih treh sezon izločilnih bojev.

Odigral šele 28 tekem končnice

»Danes nisem najboljše volje, a dobro vem, da bom verjetno že jutri zelo ponosen na to, kar smo opravili v minulih mesecih. Naredili smo velik korak naprej, verjetno kar nekaj korakov, in prepričan sem, da smo na odlični poti. Letos smo se vsi ogromno naučili,« je zagotovil komaj 23-letni Ljubljančan. Zaveda se, da je za njim v seštevku šele 28 nastopov v končnicah ter da jih je Davis Bertans kot najbolj izkušeni član moštva odigral le 17 več in niti ene v glavni vlogi.

Pri Golden Statu, ki se je še šestič v zadnjih osmih sezonah uvrstil v veliki finale, imata Thompson in Draymond Green za seboj po 139 tekem izločilnega dela prvenstva, Curry 128 ... Vsak od njih ima po tri šampionske prstane, a niti eden ga ni osvojil pred 25. letom. Liga NBA pač ne pozna bližnjic.