Luka Dončić med zvezdami

Salt Lake City ima bogato košarkarsko zgodovino, tamkajšnji Utah Jazz igra v ligi NBA od leta 1979, ko se je franšiza preselila iz New Orleansa, in dvakrat (1997 in 1998) je bil prvak zahodne konference. Konec tedna bo drugič gostil tradicionalno tekmo All-Star, prvič jo je pred 30 leti, ko sta si lovoriko za najboljšega igralca spektakla razdelila velika lokalna junaka Karl Malone in John Stockton. Jutri se bo za lovoriko potegoval Luka Dončić.



Dallasov as se bo četrtič zapored predstavil v osrednjem dogodku elite in poskušal nadaljevati niz slovenski košarkarjev. Kot prvi je dobil priložnost na dvoboju vseh zvezd Goran Dragić leta 2018 in se veselil zmage njegove zasedbe, podobno je veljalo tudi za Dončića v minulih treh letih. V vseh štirih primerih ju je v svoje vrste izbral LeBron James, ki od spremembe formata tekmovanja ter ukinitvi tekem med vzhodno in zahodno konferenco ne pozna poraza.

V vlogi kapetana je petkrat prekosil ekipe, ki so jih vodili Stephen Curry, Kevin Durant in Giannis Antetokounmpo. Grk bi moral biti vnovič njegov kapetanski tekmec, toda njegov nastop je pod vprašajem, saj si je ob zadnji zmagi Milwaukeeja v Chicagu poškodoval desno zapestje. V negotovosti je tudi Joel Embiid iz Philadelphie, sicer drugi najboljši strelec lige NBA za Dončićem, že zdaj pa je jasno, da zaradi poškodb ne bodo igrali novi član Phoenixa Durant, junak prejšnjega prvenstva Curry in Zion Williamson, veliki up New Orleansa.

V Utah z Irvingom

Zato pa je nared jekleni LeBron James. Ikona LA Lakers je pred desetimi dnevi prevzel primat na večni lestvici najboljših strelcev lige NBA, jutri pa se bo še enkrat vpisal v zgodovino, saj se bo pridružil drugi klubski legendi Kareemu Abdul-Jabbarju, ki je bil od leta 1989 sam rekorder z 19 nastopi na tekmah All-Star.

Ker se Kralj James dobro zaveda, da je vzornik Luke Dončića, s katerim sta v zelo dobrih odnosih, se z veliko verjetnostjo utegne zgoditi, da bosta še enkrat soigralca. Kapetana bosta sicer tik pred začetkom spektakla izmenično izbirala košarkarje iz razpoložljivega kadra, nato pa se bodo družno lotili lova na zelo visok rezultat in nekoliko postavili obrambo v ozadje. Lanski izid 163:160 niti ne sodi med najvišje, leta 2017 je denimo Zahod ugnal Vzhod s 192:182, leto dni poprej s 196:173.

Dončić je odpotoval v Salt Lake City v družbi Kyrieja Irvinga, ki se je osmič prebil med elito še kot član Brooklyna, dobil je dovolj glasov za mesto med najboljšo peterico vzhodne konference. Ljubljančanu je podobno uspelo med zahodnjaki, jutri pa bo nedvomno poskušal izboljšati svoj strelski rekord na tekmah All-Star; v prvih treh primerih se je vselej ustavil že pri osmih točkah.

Absolutni rekorder prireditve je Anthony Davis (zdaj LA Lakers) z 52 točkami iz leta 2017, ko je še branil barve New Orleansa. Glavna tekma letošnjega dogodka bo na sporedu v noči iz nedelje na ponedeljek ob 1.30 po slovenskem času.