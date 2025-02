Luka Dončić je imel šampionski odgovor, z odzivom navdušil LeBrona Jamesa

V poznem torkovem večeru je bil Los Angeles središče košarkarskega sveta, slovenski zvezdnik pa osrednja figura predstave, vredne končnice. Tudi blišča in žarometov vajeni Luka Dončić pred tekmo z Dallasom ni imel mirnega spanca, prve minute so bile nabite s čustvi, nato je v slogu košarkarskih velemojstrov z odliko opravil z eno najtežjih tekem svoje kariere. S prvim trojnim dvojčkom v dresu Jezernikov je zaokrožil zgodovinski večer.

15-5 je razmerje zmag in porazov LA Lakers na zadnjih 20 tekmah. 81 trojnih dvojčkov je Luka Dončić že zbral v karieri. 64 odstotno je iz igre metal LeBron James (11-17, 27 točk).

Pred gostovanjem Dallasa v Kaliforniji Luka ni želel dvigovati temperature, a tekma za trdoživega Dončića ni bila kot vsaka druga. »Bilo je veliko vsega, veliko čustev in malo spanja. Sploh ne vem, kako naj to opišem, na trenutke nisem niti vedel, kaj se dogaja na igrišču. Po pravici povedano sem vesel, da je tekma mimo,« se je po zmagoslavnem zaključku tekme številki 77 v vijoličnem dresu odvalil kamen od srca.

Prve minute ogrevanja so potrdile, da bo šlo v Los Angelesu na nož. Luka je poslal nekaj ledenih pogledov proti Nicu Harrisonu, ki je s tribun požel vzklike »Hvala, Nico!«, nato je ob zvokih balkanskih zvezd naravnal roko. Pred tekmo je sledil še prijateljski pozdrav s Kyriejem Irvingom in bivšimi soigralci, potem je šlo zares. Prva trojka ni želela skozi obroč, a se Luka ni zmedel, še pred polovico prve četrtine je bil na poti k trojnemu dvojčku, dve trojki – ena kasneje razveljavljena, ker je Dončić stopil na avt črto –, sta na plano zvabili pravo, uničujočo verzijo novega ljubljenca navijačev.

»Luka je pripravljen, da povzroči bolečino,« je pred tekmo zatrdil nekdanji zvezdnik lige Vince Carter in imel je prav. Jason Kidd je slišal nekaj krepkih, Luka je imel za klop Dallasa jasno sporočilo. Na poti k zmagi je po vrsti sprejemal pravilne odločitve in ni brez potrebe silil v ospredje, prelevil se je v dirigenta orkestra in delil žoge soigralcem, ki so imeli zaradi podvajanja na Dončiću ogromno prostora. Ob prigarani, a na koncu zanesljivi zmagi Luka ni pokazal strelskega izbruha, ki so ga številni analitiki in nekdanji igralci napovedovali, met za tri (1/7) ni stekel, a je bil za rutinirano in zrelo predstavo nagrajen s prvim trojnim dvojčkom v dresu Lakers, že 81. v svoji karieri. Statistika kaže na raznovrstnost in angažiranost Dončića tudi v obrambi – 19 točkam je dodal 15 skokov in 12 asistenc, ukradel tri žoge in podelil dve blokadi, ob tem pa izgubil le dve žogi.

V glavi se mu je dogajalo ogromno, a je ostal zbran, odrezal se je odlično.

»Težko rečem, da sem že prebolel menjavo, veliko stvari se dogaja, veliko čustev je prisotnih,« je bil po tekmi iskren Dončić. Ni mu bilo lahko tudi zaradi bivših soigralcev, ki so se spremenili v tekmece: »Z njimi smo prestali veliko bitk, vesel sem bil, da jih vidim. Kyrie je bil več kot le partner na parketu, je moj brat in tako bo tudi ostalo.« Irving, ki je s 35 točkami naredil vse, da je Dallas do zadnjih dveh minut ostal v igri za zmago, je bil še bolj iskren: »Pošteno povedano, igrati proti njemu je sranje.«

Lahko se posvetijo delu

Dončića iz ritma niso vrgli niti sodniki, ki so bili do Slovenca neusmiljeni. Za zrelo predstavo si je prislužil pohvale LeBrona Jamesa, s 27 točkami gonilne sile Los Angelesa: »V tem moštvu je iz 18-letnika odrastel v moža z družino, takšne tekme bodo zanj vedno čustvene. V glavi se mu je dogajalo ogromno, a je ostal zbran, odrezal se je odlično.«

Prijateljski pozdrav s Kyriejem Irvingom. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Po tekmi je bil v središču zanimanja medijev. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Telesno, še bolj pa psihološko zahtevna tekma je v vzvratnem ogledalu, zdaj se Jezerniki lahko povsem posvetijo košarki. Do konca rednega dela sezone jih čaka eden najtežjih razporedov v ligi, a manj potovanj. Prihajajočih pet tekem bodo odigrali doma, naslednjič bodo gostovali 9. marca pri večnih rivalih v Bostonu, kjer bo imel Luka novo priložnost za revanšo, takrat za finalni poraz.