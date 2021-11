Luka Dončić ima veliko skupnih točk s svojim očetom Sašo (VIDEO)

Po izračunih ameriškega medijskega giganta ESPN je podobnost med očeti in sinovi, ki so igrali v košarkarski ligi NBA, 80,1-odstotna. Ni še izključeno, da si bo LeBron James pred upokojitvijo delil parket s 17-letnim sinom Bronnyjem, kar bi poskrbelo za novo eksplozijo različnih primerjav. Toda šport se je v nekaj desetletjih močno spremenil, nobena izjema ni košarka – kar je nekoč počel Arvidas Sabonis, danes ne bi mogel Domantas Sabonis in obratno.

Tudi Slovenci imamo v Ivu in Jaki Daneuu ter Saši in Luki Dončiću zanimiva tandema, ki pa ju je zaradi časovnega zamika in različnih ravni tekmovanj izjemno težko primerjati.

V ligi NBA trenutno igra kar nekaj otrok slavnih košarkarjev: Stephen in Seth Curry, Klay Thompson, Gary Payton II, Jerami Grant, medtem ko je Dončićev soigralec pri Dallasu Tim Hardaway mlajši. Dell Curry je bil izvrsten strelec za tri točke in redni udeleženec tekmovanja v metih z razdalje na tekmah All-Star. A tu se podobnosti končajo, starejši sin Stephen je kljub temu da je ključni organizator igre Golden State Warriors, še izboljšal očetovo statistiko v vseh pogledih, medtem ko mlajši Seth za obema precej zaostaja.

»Med elementi, ki se najbolj dedujejo, je višina seveda visoko na seznamu. Število skokov je najpogostejša značilnost očetov in sinov,« so izračunali pri ESPN, ki omenjajo tudi igro pod košem, medtem ko se odstotek metov, ukradenih žog, blokad in izgubljenih žog praviloma ne deduje. Nekaj takšnega se je pripetilo tudi v družini Dončić, kjer je oče Saša najboljšo sezono odigral med letoma 2003 in 2004 v Laškem, ko je dosegal povprečno 16,3 točke, 6,2 skoka in 1,95 asistence v dobrih 36 minutah na parketu v slovenski ligi in ligi ABA. A takrat je imel že 29 let, Luka je minulo sezono v rednem delu lige NBA pri 22 letih sklenil s povprečjem 27,7 točke, 8 skokov in 8,6 asistence.

Luka 33 točk ob porazu Pred očmi očeta Saše, ki ga je obiskal v Dallasu, je Luka Dončić nadaljeval niz odličnih predstav v ligi NBA. V dvoboju z Washingtonom je dosegel 33 točk z metom iz igre 13:25 (za tri 3:9), 10 podaj in 4 skoke v 37 minutah igre, vendar ni mogel preprečiti poraza košarkarjev Dallasa s 114:120, skupno osmega na 18 tekmah v sezoni. Gostje, pri katerih je izstopal branilec Bradley Beal s 26 točkami, so dobili drugi polčas z 59:45. B. E.

Saša višji od Luke

Podobnosti ob višini, razlika znaša vsega centimeter (202:201 v korist očeta), tako najdemo predvsem v njunem odstotku meta: 47,9-odstotno je v prejšnji sezoni zadeval Luka, Saša pa v svoji najboljši sezoni v dvorani Tri Lilije 42,55-odstotno. Za odtenek boljši je bil zvezdnik Dallasa tudi pri metu za tri (35,0:28,35 %) in prostih metih (73,0:68,35 %). Na eno pomembno podrobnost, ki druži očeta in sina, a je uradna statistika ne beleži, pa je med letošnjimi olimpijskimi igrami opozoril Sani Bečirovič. V studiu TV Slovenija se je spominjal igranja s Sašo Dončićem in njegove sposobnosti, da je tekmeca naložil nase in bil pod košem praktično nepremičen.

Saša Dončić je imel v svoji najboljši sezoni podoben odstotek metov kakor sin Luka. FOTO: Blaž Samec

»Njegova moč je nekaj posebnega,« je v pogovoru za španski dnevnik AS o Luki Dončiću, s katerim je prvič sodeloval na pripravah, povedal kineziolog. »Govorim o zelo močnih nogah, njegovo težišče pa je zelo nizko, tako da ga je, ko si pribori položaj, zelo težko premakniti. Ruši vse predsodke, ki jih imajo Američani o tem, kakšen je idealen telesni profil profesionalnega igralca košarke,« je dodal.

Kar pet odstotkov vseh košarkarjev, ki trenutno igrajo v ligi NBA, stopa po stopinjah svojih očetov – odstotek je še veliko višji, saj je ESPN upošteval zgolj očete in sinove, ki so igrali v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Preboj na elitno raven je v primeru košarkarjev, katerih očetje imajo preteklost v ligi NBA, kar 3000-krat bolj verjeten, so izračunali, zanemarljiv faktor ni niti denarno stanje družine. Skromno zaledje družine LeBrona Jamesa iz Akrona v Ohiu je tako prej izjema kot pravilo.

»Sinovi profesionalcev so v košarki od mladih nog. Najverjetneje imajo dostop do dvoran in izvrstnih treningov skozi vse življenje. Vedo tudi, kaj potrebuješ, če želiš postati profesionalen košarkar, in kaj lahko pričakuješ – vrednost ima že samo to, da si bil v slačilnici,« so še zapisali pri ESPN.