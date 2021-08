Luka Dončić ima razlog za veselje. Poglejte, koliko naj bi zaslužil

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić bo po olimpijskih igrah v Tokiu podpisal petletno pogodbo z moštvom Dallas Mavericks v višini 202 milijonov dolarjev, poročajo različni ameriški mediji.



Dvaindvajsetletni Dončič ima pogodbo z moštvom Mavericks do konca naslednje sezone. Ta mu bo prinesla 10,2 milijona dolarjev, pišeta Bleacher Report in priznani poročevalec iz lige NBA Mark Stein.



Zadnji dodaja, da se bo podpis najverjetneje zgodil po koncu olimpijskih iger, saj klub iz Teksasa spoštuje željo 22-letnega Ljubljančana, da se osredotoči na olimpijske igre, kjer Slovenijo v prihodnjih urah čaka četrtfinalni obračun z Nemčijo.



Dončić, dvakrat izbran v najboljšo postavo lige NBA, ima na 199 tekmah, ki jih je odigral v ligi NBA, povprečje 25,7 koša, 8,4 skoka in 7,7 podaje.



Na naboru leta 2018 je bil izbran kot tretji pri Atlanti Hawks, ki ga je nato v zamenjavi za Traeja Younga in prvi izbor na naboru 2019 (Cam Reddish) predala ekipi Dallas Mavericks.



Ekipa iz Dallasa je v pretekli sezoni v sedmi tekmi prvega kroga končnice izpadla proti moštvu Los Angeles Clippers. Dončić je imel v končnici povprečje 35,7 koša, 10,3 podaje in 7,9 skoka.

