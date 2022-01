Lov na rekord je odprt

Magnus Carlsen je pred mesecem dni že četrtič uspešno ubranil naslov svetovnega prvaka, ob tem pa je šahovsko javnost šokiral z napovedjo, da se prihodnjega dvoboja ne namerava udeležiti razen v primeru, da bo njegov izzivalec najvidnejši predstavnik mlajše generacije Alireza Firouzja. Enako osupljiv je njegov naslednji cilj, ki naj bi ga motiviral veliko bolj kot obramba naslova, in sicer postavitev rekordne ratinške znamke 2900 točk.

Beli na potezi Praggnanandhaa – Krasenkow, Soči 2021. Kako je beli zaključil svoj napad? REŠITEV: 1.Txf6! Sgxf6 2.Lxe5 Dd8 3.Sg5 – črni je popolnoma nemočen pred številnimi pretnjami belega in se je sprijaznil s porazom po 3…Lh3+ 4.Txh3 Tb7 5.Dc3.

Prvi vpogled v to, kako realen je podvig za Norvežana, ki po številnih parametrih že zdaj kotira zelo visoko v razpravah o najboljšem igralcu vseh časov, bo morda prinesel že turnir v Wijk aan Zeeju, ki se začenja v soboto. Superturnir v tem nizozemskem mestecu, imenovan tudi šahovski Wimbledon, tradicionalno odpira koledarsko leto tekmovanj na najvišji ravni. Carlsen se ponaša z rekordnim številom zmag, saj je na njem slavil sedemkrat, a je v zadnjih dveh izvedbah ostal praznih rok. Štirinajstčlanska zasedba, v kateri je poleg številnih igralcev iz svetovnega vrha tudi nekaj mlajših in še ne tako uveljavljenih imen, se je praviloma izkazala kot odlična formula za zanimive obračune.

Carlsen je seveda tudi tokrat glavni favorit, s trenutno ratinško znamko 2865 pa ima kar 73 točk več od drugopostavljenega Američana Fabiana Caruane. Razlika do tretjepostavljenega, domačega aduta Aniša Girija, znaša že skoraj 100 točk.

Zgolj ena pomanjkljivost

Precejšnje razlike pomenijo predvsem to, da bo Carlsen potreboval zelo velik odstotek osvojenih točk, če bo želel priti do otipljivega ratinškega plusa, s katerim bi se lahko kot prvi v zgodovini približal meji 2900 točk. Najbližje ji je bil leta 2015 z 2882 točkami. Če bo odločno pristopil k cilju, o katerem si nihče doslej ni upal niti pomisliti, lahko od njega pričakujemo privlačno, napadalno in na trenutke tudi tvegano igro.

Tako rekoč edina pomanjkljivost turnirja je, da na njem ne bomo videli dvoboja s številko 2 s svetovne lestvice, 18-letnim Firouzjo. Slednjemu ni uspelo razrešiti konflikta s prireditelji s konca lanskega turnirja, in je zato nastop odpovedal. Bo pa zato vsekakor zelo zanimiv debitantski nastop Rameshbabuja Praggnanandhee, saj je še dve leti mlajši od Firouzje in hkrati eden od najobetavnejših predstavnikov indijskega vala novih talentov, ki naj bi po številnih napovedih v naslednjem desetletju vrnil krono v domovino šaha.