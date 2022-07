Ljudski vrt je oder za pogumne

Novo sezono je članska ekipa Maribora začela brez 27 golov. Toliko so jih namreč dosegli Ognjen Mudrinski, Đorđe Ivanović, Marko Alvir, Marcos Tavares in Rudi Požeg Vancaš, ki so na začetku leta oziroma po koncu minule sezone odšli ali v primeru legendarnega brazilskega kapetana končali kariero. In ravno v evropskih kvalifikacijah je Tavares najbolj prišel do izraza, saj je tresel mreže v ključnih dvobojih, ki so Mariboru zagotavljali finančne injekcije. Tavares, ki lahko zdaj tekme v vlogi funkcionarja spremlja na »svoji« zahodni tribuni, se je med strelce pod dežnikom Uefe vpisal že ob svojem ognjenem evropskem krstu pred domačimi navijači, ko je leta 2009 za zmago s 3:1 zatresel mrežo gruzijskega Wita. Sledilo je še kar 25 kvalifikacijskih golov, ki so ključno vplivali na podobo kluba, kot ga poznamo danes. Toda tresenje mrež pred vročekrvnim občinstvom je v tej sezoni za zdaj prevelik zalogaj za Tavaresove naslednike, ki so po tekmah s Šahtjorjem iz Soligorska v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov in dvoboju z Radomljami v 1. SNL v sredo proti Šerifu spet streljali s slepimi naboji. »V naši ekipi je veliko igralcev, ki si morda tudi sami ustvarjajo pritisk,« je dejal trener ​Radovan Karanović, ki opozarja na dejstvo, da ima moldavski prvak preprosto kakovostnejšo (in dražjo) zasedbo. »V določenih trenutkih je prišlo tudi do skrivanja, predvsem vezisti se niso ponujali tako, kot bi od njih pričakovali,« je tudi omenil Karanović, ki je ob Janu Repasu od prve minute zaupal Aleksu Pihlerju.

Časi so se spremenili

»Spominjam se Maribora v eri Zlatka Zahovića, ko so igrali ligo prvakov. Toda časi so se spremenili, morda je klub tudi finančno manj stabilen in bi moral že prej denar vlagati drugam. Saj veste, da je v naših koncih vedno tako, da denarja primanjkuje,« pa je pomenljivo dejal gostujoči strateg, Hrvat Stjepan Tomas, čigar fantje so v Ljudskem vrtu zapravili več zrelih priložnosti oziroma vedno znova naleteli na razpoloženega nizozemskega vratarja Menna Bergsna. Maribor je v sezoni 2022/23 zaenkrat zadel le dvakrat, obakrat na povratnem dvoboju s Šahtjorjem v Turčiji, kjer je v polno meril Roko Baturina, ki je tudi proti Šerifu sprožil edini strel v okvir vrat. A priprava napadov se seveda začenja v zadnji vrsti in (še bolj ključno) nadaljuje na sredini igrišča, kjer po nedavni prodaji Antoina Makoumbouja zeva velika luknja. »V marsikateri situaciji je prevzel odgovornost. A jutri je nov dan, rezultat je dober in na povratnem obračunu bomo krenili po zmago,« je pred jutrišnjo tekmo z Gorico in torkovim spopadom v Moldaviji še povedal Karanović.