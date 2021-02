Ljudski vrt: derbi, kot ga še ni bilo

Maribor 23 12 7 4 46:28 43

Olimpija 23 12 7 4 29:15 43

Mura 23 10 7 6 27:17 37

Domžale 23 8 9 6 33:28 33

Bravo 23 8 9 6 26:24 33

Koper 23 9 6 8 31:30 33

Celje 23 7 5 11 23:27 26

Tabor 23 7 5 11 25:33 26

Aluminij 23 4 9 10 17:33 21

Gorica 23 3 6 14 15:37 15

Izid 23. kroga – Koper : Mura 1:0 (Darko Mišić, 35.).

Tako nenavadnega velikega derbija, kot bo današnji v Ljudskem vrtu (17.15) v 24. krogu 1. SNL, še ni bilo. Pa jih je bilo že veliko od 46, kolikor sta jih Maribor in Olimpija odigrala po vrnitvi nove Olimpije med najboljše. Prvič v sezoni se bosta pomerila z novima trenerjema in povsem poravnana na lestvici, a še četrtič zapored brez gledalcev.Druge tekme bodo močno v senci mariborske, štele bodo pa veliko: v boju za zgornji del lestvice, Evropo in za obstanek. Kdor bi si po koncu jesenskega dela drznil napovedati, da bosta na trenerskih stolčkih Maribora in Olimpije sedela nova trenerja, kaj šeleali, bi bil takoj poslan na zdravljenje. Najbrž je bila še verjetnost zadetka na lotu večja, a hkrati si je treba natočiti čistega vina: standardi so padli. Tudi igralski in igralni so, od velikega derbija je ostala le še tekmovalna vznemirljivost, ki pa ta trenutek šteje več kot vse drugo.Gajserjev model stari-mladi je v Sežani obrodil sad, Stankovićev osvežitveni v derbiju Ljubljanske kotline ni prejel kazni. Olimpija je bila v tej sezoni v obeh derbijih boljša, toda z drugimi igralci., ki je vijolične mešal in premešal, je še tu, Mariborčani pa so na Krasu oživili kar nekaj adutov. Za dvig samozavesti se je predramil, ki si ne more privoščiti, da bi izpustil euro do 21 let. Tudibi bil rad del moštva selektorja, v katerem je že Štajerec v zeleno-belem dresu in kapetan. Veliko ugank in dvobojev ponuja derbi, le končnega zmagovalca še ne bo dal. Zmagovati bo treba proti slabšim.Dobra tri leta brez porazaPrvi derbi v novi vlogi bo tudi za novega snovalca kadrovske in športne politike. »Maribor je poseben klub, poznati ga moraš, saj deluje v dobro znanih okvirjih.jih je dvignil na takšne višave, da je po njem stopiti v velike čevlje skoraj misija nemogoče,« je vrnitev na stare vijolične tire nakazal naslednikin zavrnil, da je bilo v dvornih igrah kar koli načrtovanega.»Želim bojeviti Maribor, znanja imajo fantje dovolj,« je pred derbijem povedal Gajser, ki si lahko priigra najboljše startno izhodišče v bitki za imenovanje glavnega trenerja. Pri Olimpiji se Stankoviću ne maje stolček. A kdo ve, pri predsedniku, ki ga pot v Ljudski vrt še vedno ne zanima, se vse lahko obrne čez noč.»Olimpija vedno igra za zmago,« je tudi pred potjo v Maribor napovedal Stanković, ki ima še nekaj neizkoriščenih adutov: prvi je, drugi. Argentinec je strelec, ki čaka na klik, drugi ima potezo več. Ena ali dve bi v LV že pomenili nadaljevanje niza nepremagljivosti. Maribor v LV ni premagal Olimpije že šest tekem oziroma tri leta in pol.Celje – Tabor (15);Bravo – Mura (14.30), Domžale – Gorica (16.30),Aluminij – Mura (16.00).