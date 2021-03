Ljubu slabe novice ne pridejo do živega

»Imam dober občutek, menim, da smo v boljši formi, kot smo bili januarja v Egiptu. Kljub težavam s poškodbami sem optimističen,« selektorju slovenskih rokometašev Ljubomirju Vranješu niti slabe novice niso zbrisale nasmeha z ustnic. Do začetka olimpijskih kvalifikacij v Berlinu so še trije dnevi, fantje pa bodo nocoj ob 20.10 v Celju imeli pomembno generalko.



V kvalifikacijah za EP 2022 se bodo pomerili s Poljaki.

Ob vratarju je v večini rokometnih ekip najpomembnejši levi zunanji igralec. Leva stran napada je bila šibka točka Slovencev na nedavnem mundialu. Za nameček je Vranješ ostal brez udarnih strelcev z razdalje, poškodovala sta se namreč člana Pick Szegeda in stebra v obrambi Borut Mačkovšek in Nik Henigman. Vprašljiv je tudi nastop Darka Cingesarja, zato se je po Jaki Mausu pripravam v Zrečah pridružil še Tadej Mazej ...

Kdo je sploh prva izbira za levega branilca in kako bodo poškodbe vplivale na taktiko?



»Na sredini imamo Deana Bombača, Miho Zarabca in Staša Skubeta, na levi strani bodo Malus (s Skubetom igrata v Meškovu; op. p.), Gregor Potočnik in Rok Ovniček. Jasno nam je, da ne bomo nevarni z razdalje, imamo pa drugačne rešitve, kako izigrati obrambo. Verjamem, da se bo pri iskanju nadomestnih rešitev izcimilo tudi kaj dobrega. V osrednjem obrambnem bloku pa bodo Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Matic Suholežnik in Potočnik,« je rešitve predstavil Šved, ki je imel v nedeljo le osem igralcev, včeraj dopoldne 16, sinoči je bil prvi trening v kompletni zasedbi, potem ko sta se priključila tudi kapetan Jure Dolenec in Blaž Janc, ki sta v nedeljo zvečer v Madridu osvojila španski pokal z Barcelono.

Pred tekmo še trening

Zaradi časovne stiske je Vranješ tudi za danes zjutraj sklical trening, šele po njem bo določil šestnajsterico, ki se bo pomerila s Poljaki. Ti so na SP pokazali napredek in bodo bolj nevarni kot na lanskem EP na Švedskem, kjer je bila Slovenija boljša. »Tekma s Poljaki nam bo prišla prav pred Berlinom, želim si, da bi iz tekme v tekmo napredovali in bili najboljši v soboto in nedeljo. Gotovo pa je že proti Poljski cilj zmaga, ki bi bila zelo pomembna z rezultatskega, še bolj s psihološkega vidika,« si Ljubo ne želi hladne prhe, kakršno so v Celju prejeli pred odhodom na SP, ko so zgolj remizirali z Nizozemci. Dve točki s Poljsko bi Sloveniji tako rekoč že zagotovili napredovanje na euro, ki ga bosta januarja gostili Madžarska in Slovaška.



V petek se bodo Slovenci v berlinski dvorani Maxa Schmelinga pomerili z Alžirijo, v soboto z Nemčijo in v nedeljo s Švedsko, toda Vranješ ne gleda proti severu. »V tem trenutku me zanima Poljska, potem me bo Alžirija, ki je ne gre podcenjevati. Nobenih skrivalnic se ne bomo šli, premalo časa je za to. Kar boste videli proti Poljski, boste videli v Berlinu,« je dodal selektor, ki ima v vratih močan dvojec v Klemnu Ferlinu in Urbanu Lesjaku. Slednji je bil džoker v Kairu in ohranja dobro formo. »V soboto sem dobro branil v Nemčiji, verjamem vase in v ekipo. V Berlin želimo s popotnico zmage proti Poljski,« je odločen Lesi.

