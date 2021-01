Ljubo bi se ognil Vujevemu stresu

Po 347 dneh od nastopa na EP na Švedskem bo slovenska rokometna reprezentanca nocoj le dočakala tekmo. Ob 18.15 jo v predmestju Amsterdama čaka prvi izziv v kvalifikacijah za euro 2022. Nizozemska je Slovencem že pokazala zobe, zato selektor Ljubomir Vranješ in njegovi pričakujejo težko delo.



Nizozemci so bili tekmeci Slovencev v kvalifikacijah za omenjeni lanski EP, na katerem so naši fantje osvojili četrto mesto. V Almeru so doživeli hudo uro in se aprila 2019 srečno izvlekli z zmago s 27:26. Nizozemci so vodili že za pet golov in imeli sedem minut pred koncem v rokah 26:24, toda zadnje tri gole je dosegla Slovenija. Zmagovitega, svojega devetega, Blaž Janc, ključno žogo je ukradel Dean Bombač.



Po zmagi se je tedanji selektor Veselin Vujović v jezi opravičil gostiteljem za, kot je rekel, nezasluženo zmago. »Ogledal sem si tisto tekmo. Slovenija je bila na pragu poraza. Nizozemska ima močno ekipo, ki lahko vsakogar preseneti. Igra neugodno obrambo 5-1 in je nevarna z vseh položajev,« je ocenil Vranješ, ki bi se danes raje izognil podobnemu stresu.

Lekcija je bila koristna in Slovenci so tri dni pozneje v Celju zmagali s 30:23. Nizozemci so jim znova pokazali zobe pol leta zatem, ko so na prijateljski tekmi v Ormožu v 20 minutah nadoknadili osem golov zaostanka in iztržili remi z 29:29. To je bila predzadnja Vujovićeva tekma na slovenski klopi ...



Vranješ je v deželo mlinov na veter odpeljal 17 igralcev in imel sinoči edini trening. V nedeljo bo Slovenija znova v Celju gostila Nizozemsko in dve zmagi bi bili najboljša popotnica za SP v Egiptu, kamor se bodo fantje odpravili v torek. »Za nas bo to prva tekma po zelo dolgem času, gotovo nam ne bo lahko. Na srečo nas je nekaj igralcev že dolgo skupaj. Vsekakor računamo na zmago,« je optimist Borut Mačkovšek, eden od rokometašev, ki so že v prvem valu preboleli koronavirus. Ta je tokrat umaknil Tilna Kodrina in Urha Kastelica, njuni zamenjavi sta celjska igralca Tadej Mazej in Miljan Vujović. Trije debitanti Korono je uspešno premagal tudi Darko Cingesar, ki se je vrnil po poškodbi in bo orožje na levem krilu. »Pred prvenstvi smo bili vajeni igrati prijateljske tekme brez rezultatskega pritiska, tokrat nas čakata tekmi za pomembne točke, kar je dobrodošlo pred SP, da vidimo, pri čem smo in kaj nam še manjka,« je povedal član Trima.



Vranješ bo imel na voljo udarno sedmerico z lanskega EP, v kateri so poleg Cingesarja in Mačkovška še vratar Klemen Ferlin, Bombač, kapetan Jure Dolenec, Janc in Blaž Blagotinšek. Po dolgem času naj bi za Slovenijo zaigrali Dragan Gajić, Matej Gaber, Staš Skube in tudi Matic Suholežnik, premiero v članski vrsti si obetajo Vujović, Mazej in Domen Makuc.



V kvalifikacijski skupini 5 je bila zaradi covida-19 doslej odigrana le ena tekma, na kateri so Nizozemci doma komaj ugnali Turčijo (27:26), na nastop na EP, ki ga bosta čez leto dni gostili Slovaška in Madžarska, računa tudi Poljska.