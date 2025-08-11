Ljubljanska Olimpija ima novega trenerja

Erwin van de Looi je novi glavni trener slovenskega nogometnega prvaka Olimpije. Nizozemski strokovnjak, ki v Ljubljano po mnenju vodstva zmajev prihaja z odličnim življenjepisom in izkušnjami iz domovine, se bo prvič v karieri preizkusil še v tujini. Z Olimpijo je sklenil sodelovanje do konca sezone.

Van de Looi je trenersko pot začel v mladinskem pogonu Groningena, kjer je v sezoni 2010/11 prevzel vlogo pomočnika trenerja prve ekipe in tri leta kasneje prevzel vajeti kot glavni trener ekipe. Trenersko kariero je nadaljeval pri drugem nizozemskem prvoligašu Willem II.

Od leta 2018 je prevzel vodenje nizozemske reprezentance do 21 let, a bil hkrati tudi vpet v vodenje A-reprezentance, tudi kot pomočnik selektorja Louisa van Gaala leta 2021. Pri tem je zbral izkušnje delovanja na najvišji svetovni ravni.

V času kariere je novopečeni strateg zeleno-belih sodeloval z izjemnimi posamezniki, kot so Dušan Tadić, Virgil van Dijk, Denzel Dumfires, Cody Gakpo, Xavi Simons in Ryan Gravenberch. Pred prihodom v Olimpijo je dve sezoni deloval kot glavni trener še enega nizozemskega prvoligaša Heracles Almelo.

Njegova najožja pomočnika v Ljubljani bosta Marcel Groninger in Ivan Senzen, ki je kot začasni trener uspešno vodil zmaje na zadnjih dveh tekmah. Antonio Delamea Mlinar se vrača v Olimpijino nogometno šolo, kjer bo še naprej nosil ključno vlogo pri razvoju mladih nogometašev, so še sporočili iz ljubljanskega tabora.