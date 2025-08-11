1. SNL

Ljubljanska Olimpija ima novega trenerja

Z Olimpijo je sklenil sodelovanje do konca sezone.
Fotografija: Erik van de Looi je zbral izkušnje delovanja na najvišji svetovni ravni. FOTO: Matic Klanšek/NK Olimpija
Odpri galerijo
Erik van de Looi je zbral izkušnje delovanja na najvišji svetovni ravni. FOTO: Matic Klanšek/NK Olimpija

STA, S. U.
11.08.2025 ob 14:11
11.08.2025 ob 14:22
STA, S. U.
11.08.2025 ob 14:11
11.08.2025 ob 14:22

Poslušajte

Čas branja: 1:43 min.

Erwin van de Looi je novi glavni trener slovenskega nogometnega prvaka Olimpije. Nizozemski strokovnjak, ki v Ljubljano po mnenju vodstva zmajev prihaja z odličnim življenjepisom in izkušnjami iz domovine, se bo prvič v karieri preizkusil še v tujini. Z Olimpijo je sklenil sodelovanje do konca sezone.

Van de Looi je trenersko pot začel v mladinskem pogonu Groningena, kjer je v sezoni 2010/11 prevzel vlogo pomočnika trenerja prve ekipe in tri leta kasneje prevzel vajeti kot glavni trener ekipe. Trenersko kariero je nadaljeval pri drugem nizozemskem prvoligašu Willem II.

Od leta 2018 je prevzel vodenje nizozemske reprezentance do 21 let, a bil hkrati tudi vpet v vodenje A-reprezentance, tudi kot pomočnik selektorja Louisa van Gaala leta 2021. Pri tem je zbral izkušnje delovanja na najvišji svetovni ravni.

V času kariere je novopečeni strateg zeleno-belih sodeloval z izjemnimi posamezniki, kot so Dušan Tadić, Virgil van Dijk, Denzel Dumfires, Cody Gakpo, Xavi Simons in Ryan Gravenberch. Pred prihodom v Olimpijo je dve sezoni deloval kot glavni trener še enega nizozemskega prvoligaša Heracles Almelo.

Njegova najožja pomočnika v Ljubljani bosta Marcel Groninger in Ivan Senzen, ki je kot začasni trener uspešno vodil zmaje na zadnjih dveh tekmah. Antonio Delamea Mlinar se vrača v Olimpijino nogometno šolo, kjer bo še naprej nosil ključno vlogo pri razvoju mladih nogometašev, so še sporočili iz ljubljanskega tabora.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Erwin van de Looi NK Olimpija trener

Priporočamo

Pretep na plaži v Portorožu, a tudi na izolski plaži ni bilo mirno
V romskem naselju požar stanovanjske hiše, škode za okoli 20 tisočakov
Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Na Kvarnerju zaradi nevarne vožnje z gliserjem kaznovali 11 Slovencev

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Pretep na plaži v Portorožu, a tudi na izolski plaži ni bilo mirno
V romskem naselju požar stanovanjske hiše, škode za okoli 20 tisočakov
Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Na Kvarnerju zaradi nevarne vožnje z gliserjem kaznovali 11 Slovencev

Izbrano za vas

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.