Ljubljančani prvič gostitelji v Turčiji

V ligi ABA so košarkarji Cedevite Olimpije ostali brez tekme še drugi konec tedna zapored zaradi okužb pri FMP, slovenske zasedbe pa čakajo na zmago od 19. oktobra. Nenavadne so tudi okoliščine v evropskem pokalu. V uvodnih šestih krogih je le šest moštev od skupno 24 odigralo vse tekme, med največjimi zamudniki pa so Ljubljančani, ki so na igrišče stopili le štirikrat. Del zaostalih obveznosti bodo nadomestili danes ob 18.30, ko se bodo v tekmi 2. kroga prvič pomerili z Bursasporom. Revanšo bodo nato odigrali že v sredo – znova v Turčiji.



Z Bursasporom bi se morala Cedevita Olimpija spopasti že pred petimi tedni v Stožicah, a so tekmo odpovedali zaradi pozitivnega izvida Alena Hodžića in obvezne karantene za celotno moštvo. Takrat je sprva veljalo, da je izgubila z 0:20 brez boja, toda ko so drugi klubi množično zašli v podobne težave, je vodstvo tekmovanja spremenilo pravilnik.



Zdaj je precej bolj prožen, a pri nekaterih postavkah še vedno dokaj strog. Klub, ki je zaprosil za preložitev dvoboja, mora, denimo, v naknadnem terminu kriti celotne stroške organizacije, vključno s potovanjem vseh udeležencev. To velja tudi za Ljubljančane, ki bodo danes uradno gostitelji dvoboja na turških tleh, v praksi pa bodo seveda gostovali. Zaradi dvojnega sporeda v Bursi bodo vendarle prihranili lep kupček denarja, obogatili pa bi lahko tudi svojo bero zmag.

Vsi mečejo za tri točke

Bursaspor, leta 2014 ustanovljen mestni rival nekdanjega evroligaša Tofaša, je v vseh štirih uvodnih nastopih v evropskem pokalu ostal praznih rok; proti Trentu in Gran Canarii, ki vodita v skupini D, v domači dvorani. A tudi ljubljanska zasedba ima svoje posebnosti, obe evropski zmagi je dosegla na stožiškem parketu, edino zmago v gosteh v celotni sezoni pa je dosegla proti Kopru Primorski v regionalnem prvenstvu.



Potem ko je v zadnjih dveh tednih zaradi višje sile odigrala le eno tekmo, pa še to proti zdesetkanemu Nanterru, bi lahko trener Jurica Golemac dobil dragocene odgovore o pripravljenosti svojih košarkarjev v soočenju s trenutno 10. zasedbo turške lige, ki ima štiri ameriške okrepitve in Kamerunca Kennyja Kadjija, prvi strelec moštva pa je vendarle domači krilni center Metin Turen s povprečjem 14,7 točke.



Turški pridih dajejo Bursasporu tudi nekdanji reprezentanti Oguz Savas, Birkan Batuk in zdaj že 37-letni Ender Arslan, v sezoni 2006/07 dirigent ljubljanske Olimpije.



Golemac opozarja: »Turki so zelo raznovrstni v napadu, zato jih bomo morali ustaviti s kolektivno obrambo. Vsi košarkarji Bursaspora, od organizatorja do centra, mečejo za tri točke in lahko zadenejo. Da bi lahko zmagali, bomo morali, kot vedno, igrati zavzeto in se izboljšati pri skoku, ki nam povzroča težave od začetka sezone.«