Ljubljana zahteva vrhunski nogomet

Že nekaj let je v pokoju, službenem in nogometnem, a daleč od tega, da ne bi bil aktiven. Janez Zupančič izžareva pravo delovno energijo in disciplino. V zadnjem obdobju je izpostavljen kot vodja veteranov Olimpije. V zeleno-belem dresu je dobil priložnost v 80. letih, ko je okusil jugoslovanski profesionalizem na najvišji ravni, čeprav je hkrati služboval kot direktor. Z veterani Olimpije negujejo tradicijo in spomine na najslavnejše čase ljubljanskega kluba.

»Imam izjemno lepe spomine na jugoslovanski nogomet, v katerem sem doživel vrhunec z igranjem v dresu Olimpije v 1. zvezni ligi. Na to obdobje sem zelo ponosen, vselej sem si štel v čast, da sem bil v krogu odličnih igralcev, ki so vsak po svoje zaznamovali takratni nogomet. Vse to je del bogate zgodovine Olimpije in slovenskega nogometa, tega nikoli ne smemo pozabiti ali podcenjevati. Z Mercatorjem (Svoboda, op. p.) sem bil slovenski prvak in pokalni zmagovalec, toda veliko več mi pomeni, da sem igral v 1. jugoslovanski ligi z Mercatorjem in Olimpijo. To je bil takrat klubski vrh,« pripoveduje v nogometnih krogih priljubljeni Župa, vitalni 69-letni ekonomist, ki je na vrhuncu kariere užival poseben ugled v dvojni vlogi, kot direktor Manufakture in igralec Olimpije.

Po betonu krč

Vselej je stavil na dobro telesno pripravljenost, o tem priča tudi naslednja anekdota: »Pred tekmo z romunskim prvakom Sportulom so mi domov pripeljali beton, saj sem gradil hišo. Tako sem imel kar naporen dopoldan, popoldan pa zahtevno tekmo. Pričakoval sem, da bom v rezervi in bom morda igral šele v drugem polčasu. Toda trener me je uvrstil v prvo postavo, tako da me je v končnici tekme ob sprintu zagrabil krč. Zame sploh ni bilo sprejemljivo, da bi to pokazal, zato sem kar nadaljeval igro. Preprosto sem šel prek bolečine.«

Poudarja, da so se v obdobju Jugoslavije dokazovali v izostreni konkurenci in pred 22 milijoni, danes sta omenjena kriterija precej skromnejša. »Saj tudi jaz mislim, da je naša liga odlična za razvoj mladih igralcev. Ocenjujem pa, da se danes dela manj, tako po količini kot kakovosti. Razmere za vadbo so se izjemno izboljšale, status trenerjev pač ne. Prepričan sem, da bi se veliko več nekdanjih igralcev odločilo za trenerstvo, če bi bili bolje plačani. Tako pa je danes lahko trener marsikdo, ki nima ravno kakovostne podlage za to delo. Praktični del je izjemno dragocen. Nogometne izkušnje z najvišje ravni so neprecenljive, dajo ti globlji vpogled v igro in nogometne oči za presojo igralcev in oceno igre,« pravi Zupančič.

Delius ima drugačen odnos

»Če si telesno pripravljen, te žoga uboga. To je tehnika. Če te žoga uboga, lahko misliš. To je pa taktika. Ob vsem tem pa moraš imeti še pravi karakter, da preneseš napore, zahteve, kritike, da si pripravljen na žrtvovanje. Pri mladih manjka delovnih vrednot, včasih je treba ob treningu prebrati tudi kakšno knjigo uspešnih športnikov, imeti odprte oči in ušesa ter vpijati splošno znanje,« se iz njegovih ust vse zdi preprosto in logično, predvsem pa zelo poučno.

Zaradi vodstvenih sposobnosti so ga leta 2011 nagovorili, da je na svoj seznam obveznosti uvrstil tudi društvo veteranov Olimpije. »Marko Elsner je bil glavni pobudnik in veliki motivator, zdaj nadaljujemo z njegovimi zamislimi in željami. Ne vmešavamo se v politiko kluba, smo pa dali že Milanu Mandariću jasno vedeti, da smo na voljo za kakšen nasvet ali pomoč pri promociji kluba. Mandarić nam je pomagal, trikrat je častil prednovoletno srečanje, dobili smo opremo, uporabljali igrišče za trening, prispeval je za darila za naša gostovanja po Sloveniji. Si pa nikoli ni vzel časa za druženje z nami. Novi predsednik Adam Delius kaže drugačen odnos, srečali smo se že na prvi tekmi v Stožicah.

Pravi, da veterane obravnava kot sestavni del kluba. Na skupščini nam je namenil tudi članstvo v nadzornem odboru kluba. Upam, da se bo Olimpija pod njegovim vodstvom stabilizirala. Ljubljana zahteva vrhunski nogomet in tu ni opravičil. Veterani in vsi navijači Olimpije želimo, da Olimpija utrdi status številke 1 v slovenskem nogometnem prostoru in napreduje tudi na evropski sceni.«