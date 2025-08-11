PROSTOVOLJCI SO SRCE IN DUŠA TEKMOVANJ

Ljubitelji nogometa: Fifa išče 65.000 prostovoljcev za SP 2026

Vsi, ki jih takšna vloga na SP zanima, lahko zdaj na spletni strani Fife izpolnijo prijavo in se potegujejo za sodelovanje v doslej največjem projektu prostovoljstva na nogometnih SP.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Glyn Kirk Afp
Fotografija je simbolična. FOTO: Glyn Kirk Afp

STA, A. G.
11.08.2025 ob 22:02
Čas branja: 1:57 min.

Krovna nogometna zveza Fifa je danes zagnala projekt iskanja prostovoljcev za svetovno prvenstvo naslednje leto, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Krovna zveza je sporočila, da bo za največje takšno tekmovanje doslej potrebovala približno 65.000 prostovoljcev.

Ljubitelji nogometa, ki jih takšna vloga na SP zanima, lahko zdaj na spletni strani Fife izpolnijo prijavo in se potegujejo za sodelovanje v doslej največjem projektu prostovoljstva na nogometnih SP.

Ker bo SP naslednje leto prvo z 48 sodelujočimi ekipami in bo zaradi tega tudi več tekem, se je povečalo tudi število prostovoljcev, ki bodo pomagali med tekmovanjem.

To so pogoji

Kot je pojasnila Fifa, bodo 65.000 prostovoljcev razdelili na 23 območij. To ne bodo le stadioni v 16 mestih, ki bodo gostila tekme, temveč tudi prizorišča za treninge, letališča ali uradni hoteli.

»Prostovoljci so srce, duša in nasmeh Fifinih tekmovanj. So v srcu dogajanja, imajo dostop v zakulisje in dobijo nepozabne spomine za vse življenje,« je pozitivne plati prostovoljstva opisal predsednik Fife Gianni Infantino.

Med pogoji, ki jih zahteva Fifa, so polnoletnost, solidno znanje angleščine, za prizorišča v Mehiki še španščine. V Kanadi je znanje francoščine zaželeno, znanje drugih jezikov pa bo dodaten plus. Kandidati se lahko prijavijo tudi brez izkušenj s prejšnjih podobnih tekmovanj. Izbrani kandidati bodo program usposabljanja za SP začeli oktobra letos.

Več iz te teme:

Fifa nogomet prostovoljci svetovno prvenstvo SP v nogometu Gianni Infantino

