Ljubitelj hip hopa skočil v finale

V Parizu se lahko držijo za glavo! Če smo ob prvi uvrstitvi Manchester Cityja v finale lige prvakov v nogometu zapisali, da je to plod velikega denarnega vlaganja arabskih lastnikov in trenerskega znanja Pepa Guardiole, nato pa za tretji preboj Chelseaja v sklepno tekmo elitnega starocelinskega klubskega tekmovanja lahko zapišemo, da je sad strokovne genialnosti Thomasa Tuchla.



Paris Saint-Germain se ga je za božične praznike rešil, saj je bil nemški trener preveč jezikav in je klubsko vodstvo kritiziral zaradi zanj zgrešene kadrovske politike, namreč odhoda resda veteranov, a še vedno zelo vplivnih igralcev 36-letnega Thiaga Silve in 34-letnega Edinsona Cavanija. Ravno Silva je novemu trenerju Chelseaja Tuchlu pomagal, da je londonski klub z zmago v povratni tekmi proti madridskemu Realu (2:0; Timo Werner 28., Mason Mount 85.; skupaj 3:1) dobil novo priložnost, da po letu 2012 osvoji evropsko klubsko krono.



Tudi leta 2008 so upokojenci, kot jih priljubljeno imenujejo, igrali v finalu, a po enajstmetrovkah izgubili z Manchester Unitedom. Tuchel je sicer že drugo sezono zapored v finalu elitnega tekmovanja, lani mu je to uspelo s PSG. Lastnik nogometnega velikana iz zahodnega Londona Roman Abramovič se tudi ni ubadal s čustvi, ko je kot trenerja odpustil klubsko legendo Franka Lamparda, še posebno ko ni bilo pravih rezultatov, za poletne okrepitve pa je zapravil 247 milijonov evrov.



Natakar, ki redko pije



Chelsea je pod vodstvom 47-letnega Nemca iz bavarskega Krumbacha izgubil le dve od 24 tekem v vseh tekmovanjih, šest od teh so bili neodločeni izidi, osemnajstkrat ni prejel gola, je pa zdaj v angleškem prvenstvu tudi na mestu, ki neposredno vodi v ligo prvakov v prihodnji sezoni. »Imamo zelo kakovostno moštvo. Smo mladi, a ne toliko naivni, da bi delali neumne napake,« je navrgel Timo Werner, od Leipziga so ga kupili za 53 milijonov evrov, ki s Kaijem Havertzem, ta je iz leverkusenskega Bayerja prestopil za odškodnino 80 milijonov evrov, pod Tuchlom lažje (po nemško) diha.



»Vsa žrtvovanja po tem, ko sem postal trener Chelseaja, namreč ločeno življenje od družine, žene Sissi in dveh hčera, so bila vredna tega, kar imamo zdaj na pladnju,« je razmišljal Tuchel. Ko je bil še otrok, je gojil simpatije do kluba Tottenham Hotspur. »To ime mi je bilo namreč zelo všeč,« pove o tem. Iz poslovne administracije je diplomiral na univerzi v Stuttgartu, zanimivo pa je, da je, preden je postal nogometni trener, delal tudi kot natakar. Opisuje se kot nepopolnega vegetarijanca, le od časa do časa zaužije nekaj alkohola. Je vnet bralec, predvsem kriminalnih romanov ter knjig o arhitekturi in oblikovanju. Je navdušen spremljevalec po športni plati tenisa in po glasbeni nemškega hip hopa.



Tuchel je sicer s Chelseajem izločil Manchester City v polfinalu angleškega pokala in mu preprečil kvartet lovorik v tej sezoni. V finalu lige prvakov 29. maja v Istanbulu bo torej še zelo vroče. Temperatura bo sicer rasla že do sobote, ko se bosta Manchester City in Chelsea pomerila v 35. krogu premier league.

