Lizbonski podvig počasi že bledi

Po porazu na uvodu lige narodov so se že porodili dvomi o potencialu srbske nogometne reprezentance pod taktirko selektorja Dragana Stojkovića. Norveška je z golom Erlinga Hålanda (27.) na skoraj praznem stadionu Rajka Mitića premagala Srbijo, toda ni bilo vse tako črno, kot bi del srbske javnosti rad prikazal predstavo Aleksandra Mitrovića, Dušana Tadića, Sergeja Milinković-Savića, Filipa Kostića ... Srbija je bila v prvem polčasu slaba, drugi polčas neučinkovita, statistično pa za razred boljša (posest žoge v odstotkih 61:39, koti 12:0, streli 7:4).

»Po menjavah smo bili boljši in bi si zaslužili neodločen izid,« je dal jasno vedeti selektor s sladkimi skrbmi v skupini B4. Legendarnemu Piksiju sladkost jesenskega mundiala ne prinaša veliko, veliko več grenkoba, s katero se je soočil že v prvi domači tekmi po novembrskem lizbonskem podvigu. Razpet med utrujenostjo najvidnejših igralcev in oblikovanjem forme ter taktične podobe za svetovno prvenstvo pozno jeseni bo ves čas bil še bitke z nejevoljnimi navijači.

Srbski selektor Dragan Stojković trdno drži reprezentančne vajeti in ve, kaj je glavni cilj. FOTO: Marko Đurica/Reuters

V Stožicah je bil obisk slab (5123), na Marakani pa še nekajkrat slabši (9726), če primerjamo velikost Ljubljane s 300.000 prebivalci in Beograda z dvema milijonoma.

Negativna kampanja

Ali ima Stojković načrt, B, C ...? Je postavitev 3-5-2 z brez obveznostmi svobodnim ustvarjalcem Tadićem edino, kar lahko ponudi v taktičnem smislu Srbija? Proti Sloveniji bo selektor posegel po spremembah, po kolikšnih, igralskih ali tudi taktičnih, se še ne ve. So pa jih nakazale besede o neučinkovitosti, kar daje slutiti, da bo osvežil zvezno vrsto in napad. Brez Dušana Vlahovića niti Mitrović ne more biti večni rešitelj.

»V nedeljo moramo pokazati slog igre iz drugega polčasa. Verjamem, da se bodo priložnosti spremenile v gol. Gremo po zmago,« je 57-letni Stojković že sprožil motivacijski nagovor in jasno dal vedeti, da ni več časa za preračunljivost, a dovolj za popravljanje napak. Začetna enajsterica bo spremenjena vsaj s tremi igralci, a prej s štirimi, petimi.

Pomirjajoče besede predsednika krovne organizacije, nekdanjega odličnega nogometaša Nenada Bjekovića (»Srbija ni bila tako slaba, le neučinkovita«) ne kažejo, da bi se že začela negativna kampanja, a takojšnje kritike po dveh prijateljskih tekmah (zmaga proti Madžarski z 1:0 in poraz z 0:3 proti Danski) od imenitne predstave proti Cristianu Ronaldu in drugim Portugalcem lahko postanejo še hujše in bolj rušilne v primeru slovenske zaušnice.