Lizbonski orli letijo v nebo

Rui Costa, nekoč izjemni zvezni igralec, od lanskega oktobra pa 34. prvi mož enega najslavnejših klubov na svetu Benfice, pred sezono še ni bil prepričan, ali bo lahko ujel trenerja Rogerja Schmidta. Zdaj se mu smeji. Portugalski velikan je sijajno začel ligo prvakov, je rekorder poletnega dela sezone: v Torinu proti Juventusu je Benfica dosegla še 12. zaporedno zmago. Tudi mestni tekmec Sporting je prav tako stoodstoten, le portugalski prvak Porto je LP odprl z dvema porazoma. Pri velikanu iz glavnega mesta si manejo roke.

»Nismo bili prepričani, ali bomo ujeli Schmidta. Prav tako nismo vedeli, ali ga bo prepričal naš projekt. Na naše presenečenje je bil navdušen nad vabilom,« je priznal abrahamovec Costa (50 let je dopolnil 29. marca). Naveza Costa-Schmidt deluje popolno. Po treh mesecih je učinek fantastičen na igrišču in v blagajni. Benfica igra atraktiven nogomet.

»Napadalnega in dinamičnega smo bili dolžni ponuditi našim članom,« je pojasnil, zakaj je bil 55-letni Schmidt, vselej v ofenzivo in z uveljavljanjem mladih igralcev usmerjen strateg, idealen mož za prenovo. Pred prihodom v Lizbono je Schmidt dve sezoni krmaril PSV iz Eindhovna in v povprečju dosegel 2,15 točke. V poletni bilanci prodaje in nakupov je kar 61,5 milijona evrov presežka. Dodatnih 15 milijonov evrov je prineslo krčenje moštva. Proračun za plače v tej sezoni znaša 24 milijonov evrov.

Uri resnice

Največji posel je Benfica naredila s prodajo Urugvajca Darwina Nuñeza v Liverpool, za katerega je iztržila 75 milijonov evrov. Za najdražjo okrepitev, 26-letnega krilnega napadalca iz São Paula Davida Neresa, je plačala 15 milijonov evrov. A pomembno je, da z nižanjem stroškov ni znižala vrednosti prvega moštva in znaša kar 238,8 milijona evrov (transfermarkt). Schmidt je idealen trener, ki zna sestaviti mozaik z raznolikimi igralci. Eden od njegovih najljubših varovancev je bil tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. Kakšna je bila v Torinu pot do 12. zmage?

Šeškov Salzburg do točke v Londonu Izidi 2. kroga, skupina E: Milan: Dinamo Zagreb 3:1, Chelsea: Salzburg 1:1; F: Šahtar: Celtic 1:1, Real Madrid: Leipzig 2:0; G: København: Sevilla 0:0, Manchester City: Borussia Dortmund 2:1; H: Juventus: Benfica 1:2, Maccabi Haifa: PSG 1:3.

»Po 15, 20 minutah je tekma postala drugačna, a v drugem polčasu smo spremenili nekaj stvari in igrali bolj intenzivno, tekmo smo zapeljali v naš ritem. Lahko bi zabili še gol več. Igralci so se odlično borili. Ponosen sem,« je povedal trener, ki je nad črno-bele poslal še več črnih oblakov. Benfico v eni najtežjih skupin čakata uri resnice v naslednjih dveh tekmah, ko se bo po reprezentančnem premoru soočila z zvezdniki iz Paris Saint-Germaina – Kylianom Mbappéjem, Lionelom Messijem in Neymarjem, vsi so bili strelci proti Maccabiju v Haifi (3:1).