Lizanje ran

Juventus : Chelsea je po vložku in tradiciji derbi današnjih tekem v Uefini ligi prvakov in oba kluba si še ližeta rane iz svojih prvenstev. Branilci naslova iz Londona so doma izgubili v ponovitvi finala LP proti Manchester Cityju, stara dama se ne znajde brez Cristiana Ronalda in je šele deseta v serie A. Bianconeri so sicer konec tedna s 3:2 ugnali Sampdorio, toda izgubili prvega napadalca Paula Dybalo, ki je igrišče zapustil v bolečinah in solzah. Trener Massimiliano Allegri pa ne more računati niti na Alvara Morato, zato naj bi v napadu zaigrala Dejan Kuluševski in Moise Kean, ki bosta težko kos disciplinirani obrambi evropskih prvakov.



Thomas Tuchel ima v napadu adute na čelu z Romelujem Lukakujem, ki dobro pozna Italijane. Ti so sicer v prvem kolu s 3:0 zmagali v Malmöju in jim ne teče voda v grlo. Še kako pa bi jim prav prišel Ronaldo, ki je ob vrnitvi v Manchester United zaigral kot prerojen. Le na zadnji tekmi ni zabil gola in rdeči vragi so doma izgubili proti Aston Villi. Portugalec se na Old Traffordu ni želel takoj postaviti v ospredje in je izvajanje prostih strelov ter 11-metrovk prepustil rojaku Brunu Fernandesu, ki pa se je osmešil, ko je žogo z bele pike poslal v vrsto Z kultnega stadiona.



Odslej bo verjetno Ole Gunnar Solskjaer odgovornost vendarle naložil CR7, ko se bo želel Villarrealu maščevati za poraz v letošnjem finalu evropske lige in po presenetljivem porazu pri Young Boys vpisati prve točke. Tudi rumena podmornica je slabo startala v la ligi. Po šestih tekmah sicer nima poraza, a je z eno samo zmago 11.

