Liverpool čaka na genija Moyesa

Paris Saint-Germain, Real Madrid in Bayern so v tem vrstnem redu med 23. aprilom in 8. majem že osvojili državne naslove v Franciji, Španiji in Nemčiji, medtem ko bi lahko v italijanski serie A in angleški premier league odločala šele zadnja kroga.

Zaključek sezone na Otoku bo še dodatno začinil današnji finale pokala FA med Chelseajem in Liverpoolom (17.45), ki ga nato pred finalom lige prvakov v Parizu čakata še odločilna obračuna v prvenstvu. Vse je sicer še naprej v rokah vodilnega Manchester Cityja, ki lahko drugi zaporedni in skupno osmi naslov potrdi že s štirimi osvojenimi točkami. City je na boleč izpad iz polfinala lige prvakov proti Realu iz Madrida odgovoril z dvema petardama v prvenstvu, nazadnje je s 5:1 slavil v Wolverhamptonu, jutri (15.00) sledi gostovanje pri West Ham Unitedu.

»Za West Hamom je izvrstna sezona, igral je v polfinalu evropske lige, kar ni lahko. To bo tudi njegova zadnja domača tekma sezone, mi pa nimamo več veliko igralcev, težko bo,« je opozoril vezist Kevin De Bruyne, v sredo strelec kar štirih golov.

Liverpool upa tudi na uslugo Aston Ville, ki bo z ikono liverpoolskega velikana Stevenom Gerrardom na klopi gost Manchestra v zadnjem krogu. Tudi trener West Hama David Moyes ima seveda bogato skupno zgodovino, ko gre za klub s stadiona Anfield, saj je kar 11 let vodil mestnega tekmeca Everton, nato slabo sezono še velikega rivala Manchester United. Zaradi težav, v katere so takrat nemudoma po upokojitvi velikega sira Alexa Fergusona zabredli rdeči vragi, so privrženci Liverpoola porogljivo označili Moyesa za nogometnega genija ter mu v zahvalo posvetili transparente in pesmi.

Dan D v Dalmaciji

Na Apeninskem polotoku Inter za dvojno krono prav tako potrebuje zdrs vodilnega Milana. Samir Handanović, ki je po lanskem scudettu in letošnji zmagi v superpokalu sredi tedna dopolnil zbirko naslovov na škornju s prvim italijanskim pokalom, bo s soigralci jutri (20.45) gostoval v Cagliariju, najmanjši spodrsljaj pa je lahko usoden dva kroga pred koncem prvenstva. Milan, ki bo v zadnjem krogu gostoval pri Sassuolu (Inter bo gostil Sampdorio), bo ob 18. uri pričakal Atalanto.

Na prvaka še vedno čakajo tudi na Hrvaškem, Hajduk lahko z drevišnjo (19.05) zmago nad Istro še dodatno pritisne na Dinamo, ki bo po dvoboju obalnih prvoligašev v Splitu dan pozneje v istem terminu gostoval v bližnjem Šibeniku. Še vedno obstaja možnost, da bi o naslovu odločal spektakularen derbi zadnjega kroga, ki bo v prestolnici 21. maja. Velikana hrvaškega nogometa, Jan Mlakar je za Splitčane dosegel sedem golov na 31 tekmah svoje krstne sezone, ločijo štiri točke.