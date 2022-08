Litovci niso pozabili 4. julija 2021

Ob jutrišnjem začetku 41. evropskega prvenstva v košarki bo na sceno stopila polovica reprezentanc, torej 12. Lanxess Arena v Kölnu bo prizorišče obeh derbijev dneva, v skupini B se bosta ob 17.15 pomerili Slovenija in Litva, ob 21.00 pa še Nemčija in Francija.

Vsa štiri moštva najdemo na seznamih kandidatov za najvišja mesta, BiH in Madžarsko čaka skoraj nemogoča naloga pri poskusu preboja v osmino finala. Za slovenske navijače ni dvoma: pričakujejo uspešen popravni izpit za nedeljsko razočaranje v Münchnu. Litovski pa imajo svojo računico.

Slovenija je na razpredelnici Mednarodne košarkarske zveze Fiba glavni kandidat za osvojitev zlate kolajne, njeno prvo tekmico najdemo na četrtem mestu (Francija je druga, Nemčija osma). Toda izbrana vrsta Litve nima le izjemno bogate zbirke odličij. Je ena od šestih reprezentanc – poleg Francije, Izraela, Rusije, Španije in ZDA –, ki ima pozitivno bero v uradnih soočenjih s Slovenijo, hkrati pa jo žene velika želja po oddolžitvi.

Lanskega 4. julija so jo namreč naši košarkarji ugnali sredi Kaunasa v finalu kvalifikacijskega turnirja za OI. S porazom s 85:96 (Valančiunas, Kalnietis in Butkevičius po 14, Bendžius 11; Dončić 31, Čančar 18, Blažič 16, Tobey 13) je Lietuva prvič od vnovične osamosvojitve leta 1990 ostala brez olimpijske vstopnice.

Po velikem razočaranju je selektor Darius Maskoliunas izgubil službo in nasledil ga je Kazys Maksvytis, do februarja letos trener ruske Parme iz Perma, od 11. julija pa strateg Žalgirisa namesto Jureta Zdovca. Njegovo poslanstvo ne bo lahko, saj Litovci že kar pretirano ambiciozno pričakujejo prekinitev najdaljše košarkarske suše doslej.

Po osvojitvi srebrne kolajne na EP 2015 je bila njihova reprezentanca deveta na eurobasketu 2017 in SP 2019, na OI v Tokiu pa se ni uvrstila. Nič manj preprosta ne bo uskladitev obeh zvezdnikov iz lige NBA. Jonas Valančiunas (New Orleans) in Domantas Sabonis (Sacramento) sta oba visoka po 211 cm in se pod obročema zelo pogosto prekrivata tako prostorsko kot po igralnih značilnostih.

Šibki v obrambi

V nasprotju z lanskimi kvalifikacijami za OI v reprezentanci Litve ni organizatorja igre Mantasa Kalnietisa in krila Eimantasa Bendžiusa, navijači pa bodo vnovič pogrešali tudi krilo Edgarasa Ulanovasa. Toda hkrati pričakujejo, da bo krilo Ignas Brazdeikis, ki se je tri sezone kalil v ligi NBA, zapolnil večino vrzeli, in da je 21-letni dirigent Rokas Jokubaitis dozorel za najzahtevnejše izzive.

Pod nadzorom legendarnega Šarunasa Jasikevičiusa v Barceloni si je namreč prislužil naziv vzhajajoče zvezde evrolige. »Slovencev ne bomo premagali zgolj z napadalnimi orožji, v obrambi pa ne blestimo. Ob polčasu lanskega spopada v Kaunasu je bil rezultat 52:52, a nismo več zdržali v takšnem ritmu. Odločala bo naša obramba, ki se bo morala pripraviti na slovenskega čudežnega fanta. A ne mislimo, da smo kaj slabši, ker bo Luka Dončić na drugi strani igrišča,« razmišlja Jokubaitis.