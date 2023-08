Lisjak ukanil Messija in Brazilke

Seveda je vodenje nogometne ekipe zahteven in stresen posel. Klubi zahtevajo le uspehe, večina pa jih v svojih ligah deluje z omejenim proračunom, tudi za nakup kakovostnih igralcev. Tudi pritisk v reprezentancah je ogromen, ko zmaguješ, te nesejo na ramah, ko izgubiš, si poteptan kot mravlja.

Francoz Herve Renard pa ni navaden trener. Ruši meje tekmovalnega žoganja z okroglim usnjem, 54-letnik, rojen v Aix-les-Bainsu, se je kot strokovnjak v zgodovino vpisal že s tem, da je kot prvi selektor osvojil afriški pokal narodov z dvema različnima reprezentancama: Zambije (leta 2012) in Slonokoščene obale (2015). Vemo pa, kako težko je biti selektor na črni celini, tam trenerje menjavajo tako hitro, kot si hitro sledijo državni udari. Renard pa je postal prvi trener, ki je vpisal zmago na dveh različnih svetovnih prvenstvih. Ne razumite napačno, na dveh mundialih sicer, a na moškem in ženskem.

Najprej se moramo vrniti na lansko SP v Katarju, ko je Herve vodil izbrano vrsto Savdske Arabije. Ta je v uvodnem skupinskem nastopu senzacionalno po zasuku z 2:1 ugnalo Argentino (z Lionelom Messijem na čelu), ki se je pozneje ovenčala z lovoriko. Savdijci so plenili s tehnično lepoto v igri in tekočim nogometom, a po zmagi nad gavči sta postala previdnejša tudi preostala tekmeca v skupini. Poljska je Renardove fante premagala z 2:0, tudi z veliko sreče, saj je Wojciech Szczęsny ubranil enajstmetrovko Al Dosariju in odbitek Al Burajka. Nato je moštvo z Arabskega polotoka ugnala še Mehika (2:1) in kljub uvodnemu podvigu se je morala ekipa posloviti od mundiala.

Začel kot čistilec

Herve je na ženskem SP, ki poteka v Avstraliji in na Novi Zelandiji, selektor Francije, po neodločenem izidu v prvem kolu z Jamajko (0:0) je v naslednjem padla Brazilija z 2:1. S tem je bil tudi postavljen nov mejnik v najpomembnejši postranski stvari na svetu, ob burnih Renardovih gestah v zaključku tekme proti brazilski klopi. V zadnjem kolu skupinskega dela je francoska vrsta premagala še Panamo (6:3) in se uvrstila v osmino finala, v katerem se bo danes (13.00) pomerila z Marokom.

V igralski karieri branilec, stari starši po materini strani so bili sicer iz Poljske, ima Herve Renard bogat življenjepis kot trener. Kar 14 klubov in izbranih vrst je že vodil, zanimivo, da je bil leta 2004 trener angleškega nižjeligaša Cambridge Uniteda, pozneje vietnamskega Nam Dinha (!). Strokovno je vodil tudi Angolo, alžirski klub USM Alger, Sochaux, Lille, reprezentanco Maroka. Kot pomočnik Clauda Le Royja je deloval tudi na Kitajskem in pri izbrani vrsti Gane.

Renard (v prevodu iz francoščine to pomeni lisjak) je res posebnež. Ko je končal igralsko pot, je delal kot čistilec. Dopoldne se je udejanjal z namenom očediti klubsko infrastrukturo francoskega nižjeligaša SC Draguignana, zvečer je treniral z ekipo omenjenega kluba. Ustanovil je tudi svoje čistilno podjetje. Od čistilca do zgodovinske nogometne osebnosti, torej. Marko Uršič