Lisjak Beni odšel in Kauzerja pustil samega

Slovenska veterana ne dovolita, da bi ju morebiti odnesle brzice. Kanuist Benjamin Savšek se je pri 34 letih okinčal z najžlahtnejšim odličjem v olimpijskem slalomu na divjih vodah v deželi vzhajajočega sonca, 37-letnega Petra Kauzerja naskok na zlato še čaka. Jutri se bo srebrni z olimpijskih iger leta 2016 v Riu de Janeiru na tokijsko umetno progo v polfinalu pognal z začetkom tekmovanja ob 7. uri zjutraj, dve uri pozneje bo na vrsti še finale.



Hrastniška raketa je kvalifikacije uspešno prestala, Kauzer si je napredovanje že zagotovil s četrtim mestom v prvem nastopu, brez kazenskih točk je za najhitrejšim, Italijanom Giovannijem de Gennarom, zaostal za 2,12 sekunde. V drugem poskusu ni pritiskal na plin, pristal je na zadnjem, 23. mestu, z dvema dotikoma vratc je bil za 15,50 sekunde počasnejši od Nemca Hannesa Aignerja. Kauzer je bil skupno 11., dve sekundi in devet desetink za najboljšim Aignerjem. Matematična statistika pa ne pove (skoraj) ničesar. Ambicije Petra Kauzerja so seveda znane, tudi v japonski prestolnici si želi, da bi mu za vrat obesili žlahtno kovino. No, če bo do tega prišlo, si jo bo pripeto na trak obesil kar sam, pandemija je pač postavila ovire pri človeških stikih. Po kvalifikacijah pa je bil v izjavah spet izviren, kakor mu to že pritiče.



»Dolg dan je bil, v teh dneh sem se že sprijaznil s tem, da imamo takšen urnik. Malce mi je bilo čudno biti na startu po treh dneh brez veslanja po progi. Cilj je bil, da se že s prvim nastopom uvrstim v polfinale, to nalogo sem tudi opravil. Drugi poskus pa je bil nujno zlo, nisem več imel energije, da bi še enkrat šel na polno,« je povedal še četrtič udeleženec olimpijskega tekmovalnega praznika.

Ustreza mu divja proga

»To so nove olimpijske igre, nova priložnost pokazati, ali smo v zadnjih petih letih napredovali ali ostali na isti ravni. Težka pot je bila, da sem si izbojeval še četrti nastop na olimpijadi, zdaj sem tukaj in poskušal bom kar najbolje oddelati to tekmo. Osredotočam se le na svoj nastop, še vedno se čutim sposobnega, da se lahko bojujem s komer koli. Lahko sem med najhitrejšimi in zavedam se, da sem med favoriti. Proga je sicer glede na predolimpijsko generalko pred dvema letoma povsem drugačna. Bolj divja je, to mi ustreza,« je dodal imetnik bronastega odličja z letošnjega evropskega prvenstva v Ivrei.



Peter Kauzer je zjutraj pred zlato tekmo še miril svojega sostanovalca v olimpijski vasi Benjamina Savška. »Lisjak Beni je odšel domov in me pustil samega v sobi,« se je pošalil Hrastničan. »Vesel sem bil za njegovo zlato odličje, že pred finalom sem rekel, čutil sem, da mu odličje ne sme uiti. Z normalnim veslanjem pa niti ne zlata,« je pohvalil reprezentančnega kolego. Tudi kanuistka Alja Kozorog je uspešno opravila kvalifikacije. Potem ko je imela na prvi progi 15. dosežek, je bila v drugo sedma in se s skupno osmim rezultatom brez težav prebila v današnji polfinale.

