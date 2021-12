Lisičke spet brez svojega brloga

Čudni časi, ni kaj. Zlovešči virus kroji življenjski utrip po svoje, muhasto vreme, za ta letni čas pretirano toplo, pa prav tako razdira marsikateri načrt. In tako je že tretje leto zapored (!) pregnalo lisičke iz pohorskega brloga: največje tekmovanje v ženskem alpskem smučanju je spet ostalo brez svojega izvirnega prizorišča.

Razplet včerajšnjega obiska nadzornika iz Mednarodne smučarske zveze ni presenetil: Avstrijec Markus Mayr si je s prireditelji temeljito ogledal mariborsko progo in ugotovil, da snega za tekmo svetovnega pokala preprosto ni dovolj. Temperature pa bodo v prihajajočem novoletnem koncu tedna še višje in tako ne bodo omogočale priprave umetnega snega. Znižale naj bi se šele v drugi polovici naslednjega tedna, to pa je za tekmo, ki je na koledarju 8. in 9. januarja – 7. pa je v dopoldanskih urah termin uradnega treninga –, prepozno.

»Žal mi je, saj sem tukaj, da pomagam, a tokrat ne morem, zaradi celotnega paketa, snežnih razmer, temperatur, vremena, napovedi … Zato moram tekmovanje v Mariboru odpovedati. Progo sem si ogledal z vodjo tekmovanja in vodjo proge, skupaj smo ugotovili, da je položaj tokrat takšen, da to ni mogoče. Čeprav sem dobil potrditev, da so se prireditelji res trudili in v tej vremenski situaciji naredili maksimum, se tokrat ni izšlo, žal že tretjič zapored. A to ne pomeni, da smo izgubili zaupanje v Maribor,« je v ciljnem prostoru snežne arene drugega največjega mesta na Slovenskem poudaril omenjeni avstrijski funkcionar.

Napolnjeni hoteli

V teh dneh nadomešča z virusom okuženega Petra Gerdola, sicer prvega moža tekmovanj alpskih smučark, s katerim je včeraj po telefonu podrobnosti usklajeval tudi Srečo Vilar, dolgoletni sekretar in tako prvi operativec Zlate lisice. Slednjemu je seveda žal, da se bo tekma vnovič selila, današnji petek pa bo razkril, ali bodo Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin, Meta Hrovat, Andreja Slokar in druge lisičke spet lovile svoj plen v Zgornjesavski dolini po podkorenski strmini ali jih bo tokrat pot odpeljala celo na tuje.

Morda v Flachau, imenitno smučišče na Solnograškem, ki je sicer v koledarju svetovnega pokala naslednja postaja slalomistk, 11. januarja. Na dlani pa je, da je poglavitni cilj prirediteljev obdržati tekmo znotraj slovenski meja, torej na prizorišču zadnjih let v Kranjski Gori, četudi to ne bo preprosto, saj so namestitvene zmogljivosti zaradi počitnic na Hrvaškem, v BiH in Srbiji, od koder prihajajo na Gorenjsko gostje, zelo omejene. »Ni nam lahko, res nam vreme ne pomaga. Potrebovali bi še nekaj mrzlih noči, a jih nismo dobili. Vsi se zavedamo, da moramo narediti vse, da tekmi 8. in 9. januarja izvedemo,« je dejal Vilar in kajpak pri priči strnil moči tudi s slovensko smučarsko zvezo.

Ob odločitvi o selitvi lisičk iz Maribora pa smo se pogovarjali tudi s predsednikom SZS Enzom Smrekarjem. »Vidite, vreme jo je zagodlo tudi v Bormiu in celo na tekmi skakalcev. Tokrat imamo še več smole s temperaturami kot v prejšnjih letih, in čeprav so se naši prireditelji v Mariboru pravočasno trudili, prek narave preprosto ne gre.«