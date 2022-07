Lisičke nazaj v prenovljeni brlog

Resda je čas poletnih športnih spektaklov, v teh dneh denimo teniškega Wimbledona in prav od današnjega petka naprej kolesarskega Toura, toda na smučarski zvezi očitno še niso na počitnicah. Pred dnevi so izvedli zasedanje letne skupščine, tokrat pa je napočil čas za podrobno predstavitev prenovljene Zlate lisice. Ta ostaja pod organizacijsko streho vznesenih mariborskih prirediteljev, vsaj v tej prihajajoči zimi 2022/23 pa bo zanesljivo na podkorenski strmini pri Kranjski Gori, sicer rednem prizorišču pokala Vitranc.

Tudi tisti, ki alpskega smučanja na Slovenskem ne spremljajo prav podrobno, dobro vedo, v kakšnih težavah se je v zadnjih letih zaradi muhastega vremena znašla najstarejša prireditev svetovnega pokala smučark. Priljubljene lisičke so šest desetletij ogromno prispevale k prepoznavnosti Slovenije, dežele, v kateri imajo športi na zasneženi beli podlagi spoštovanja vredno tradicijo in temu primeren ugled.

Večkrat premaknjena

Toda prav s to omenjeno belo podlago je bil v zadnjih letih vedno znova križ: Maribor je pač daleč od alpskih vrhov in nizkih temperatur, nadmorska višina osrednje tekmovalne proge in predvsem njenega ciljnega prostora v zimah, ki s snežinkami še zdaleč niso več tako radodarne kot nekoč, le redko omogoča ustrezne razmere za preizkušnjo najvišje ravni, v tem primeru svetovnega pokala alpskih smučark. Da bi reševali tekmo na Slovenskem, so jo večkrat premaknili v Kranjsko Goro, nizke temperature blizu izvira Save Dolinke so vendarle brez težav omogočale izvedbo dvodnevne tekme, največkrat sobotnega veleslaloma in slaloma.

»In zato je bilo najbolj pomembno obdržati tekmo pri nas vsaj v tej obliki prepoznavne blagovne znamke Zlata lisica z izvirnimi prireditelji, torej iz vrst SK Branik ter seveda Mestne občine Maribor. Glede kranjskogorskega prizorišča nikdar ni bilo težav, obenem pa ostajamo pri želji, da bi se ženska smučarska karavana vrnila na Pohorje,« je ob srečanju z novinarji poudaril Enzo Smrekar, letos vnovič izvoljeni predsednik Smučarske zveze Slovenije. Pa glede prihodnosti te velike tekme pri nas še nima mirnega spanca: »Prvo nalogo smo opravili in dogodek obdržali pri nas. Vrste čakajočih novih prizorišč ne gre podcenjevati, res pa je, da beseda o tem, kje bodo tekme, pripada tudi vodjam ekip in trenerjem. A kmalu bo pri mednarodni zvezi pripravljen koledar za naslednja tri leta in takrat bo zelo pomembno, da sta na njem alpska dogodka pri nas: pokal Vitranc in Zlata lisica.« Siniša Uroševič