Lisičke bodo očitno ostale kar doma

Poldrugi teden nas še loči od enega največjih športnih tekmovanj v Sloveniji. Predstava alpskih smučark za zlato lisico ohranja dolgo tradicijo, silno je priljubljena tudi med tujimi tekmovalkami in gosti zaradi prav posebnega mestnega utripa Maribora. Toda zlasti v zadnjih letih jo lisičkam pogosto zagode muhasto vreme, zdaj pa zadnje napovedi potrjujejo, da bo tekma vendarle brez zapletov na znameniti pohorski strmini.



Nazadnje so, sredi februarja 2020, mariborski prireditelji združili moči s prijatelji iz Kranjske Gore in v Podkornu pripravili prav lepo tekmo, ki jo je povrhu obogatila domačinka Meta Hrovat z uvrstitvijo na veleslalomske stopničke. Najbolj so takrat rajali številni slovaški navijači ob imenitnem smučanju Petre Vlhove, zdaj vodilne v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Zgornjesavska dolina je ponudila lep brlog in tudi rajanje lisičkam, razumljivo pa je, da se te še bolje počutijo na domačem Pohorju, kamor se očitno po zadnjih napovedih vendarle vračajo.



Uvodni novoletni teden do včerajšnjega dne še ni razgrinjal prav opaznega optimizma, saj so na Štajerskem – v nasprotju, denimo, z Gorenjsko – kraljevale visoke temperature in vlaga. Toda nato se je zgodba zasukala in vrnila nasmeh na obraze zagnanih prirediteljev, med njimi kajpak tudi dolgoletnega generalnega sekretarja mariborske tekme Srečka Vilarja.



»Res je že noč s torka na sredo postregla s petimi centimetri novega snega v dolini in približno petnajstimi na zgornji polovici naše veleslalomske proge. Že podoba prizorišča je tako zdaj drugačna kot v prejšnjih dneh, ker pa so za prihajajoče noči napovedane takšne temperature, ki omogočajo delovanje snežnih topov, sem prepričan, da lahko do konca povsem pokrijemo progo s snegom in nato brez zapletov pripravimo tekmo 16. in 17. t. m.,« je poudaril Vilar.

Tovarna snega deluje brez težav

Zadovoljen je dejansko ob pogledu na zgornji del prizorišča, torej do Trikotne jase in običajnega slalomskega starta. Tu namreč vlada snežna belina, verjame pa, da bo prav kmalu tudi na prepoznavni ciljni strmini. Hkrati deluje tudi tovarna snega – podobno kot v zadnjih letih na biatlonski Pokljuki in nato tudi v Planici –, ta ni odvisna od naravnih temperatur. Toda predvsem je pomembno, da se bodo v prihajajočih treh nočeh sukale okrog ničle, zato bodo dejansko lisičke lahko ostale tam, kjer se najbolje počutijo: med svojimi pohorskimi smrekami.



Za današnji četrtek je prihod na prizorišče 57. Zlate lisice napovedal Markus Mayr, prvi sodelavec Petra Gerdola, tekmovalnega direktorja ženskih tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju. Napočil je namreč čas za snežno kontrolo, naš včerajšnji sogovornik Vilar pa ne skriva, da bi bil vesel, če bi funkcionar Mednarodne smučarske zveze prišel v Maribor dan ali dva pozneje: »Takrat bi namreč videl še lepšo in bolj zasneženo podobo tekmovalne proge. Res verjamem, da tokrat ne bo zapletov in da bomo lahko tukaj imeli našo lisico.«