Liga NBA s priznanjem, ki odmeva: Dončić je bil oškodovan

Iz v ponedeljek objavljenega sodniškega poročila severnoameriške košarkarske lige izhaja, da je bila sodniška odločitev na četrti tekmi prvega kroga končnice lige NBA napačna in da bi moral imeti Luka Dončić pol minute pred koncem tekme prosta meta, poroča ESPN.

Iz lige NBA so v ponedeljek sporočili, da so sodniki spregledali prekršek, ki je bil narejen nad slovenskim košarkarjem pri Los Angeles Lakers 33 sekund pred koncem četrte tekme končnice zahodne konference proti Minnesota Timberwolves.

Jezerniki so na nedeljski tekmi izgubili s 114:113, ko je Dončića blizu sredine igrišča spotaknil, kot kaže namerno, Jaden McDaniels iz Minnesote. Dončić je zadržal posest, ko je padel na tla, Lakersi pa so zahtevali odmor, da bi se izognili kršitvi osmih sekund.

To je bil eden od dveh nedosojenih prekrškov, ki sta se zgodila v nedeljskih tekmah končnice. Drugi se je nanašal na Josha Harta. Košarkar New York Knicks je storil prekršek nad Timom Hardawayem mlajšim, članom ekipe iz Detroita, pri metu za tri točke ob izteku časa četrte tekme prvega kroga končnice v vzhodni konferenci.

»McDaniels, član Minnesote, je prekrižal pot Dončiću in storil nedovoljen stik z nogo, zaradi česar je Dončić izgubil ravnotežje,« je v ponedeljek objavila NBA v svojem zadnjem dvominutnem poročilu o tekmi Timberwolves-Lakers. NBA je poročilo objavila dan po tekmi, ko končna razlika v zadnjih dveh minutah rednega dela tekma ali v podaljšku znaša manj kot tri točke. Dončić je po tekmi povedal, da je bil nad njim storjen prekršek. Zanesljivo se nisem sam spotaknil,« je dejal.

Kratkohlačniki so zmagali s 94:93, pri čemer je NBA kmalu zatem sporočila, da je bil nad Hardawayem res storjen prekršek.

Če bi bil prekršek dosojen, bi Dončić šel na črto prostih metov in imel priložnost za izenačenje ali vodstvo Lakersov. Namesto tega je Minnesota prišla do žoge, Anthony Edwards pa je 10,9 sekunde pred koncem izvedel dva prosta meta za vodstvo s 116:113.

Knicks in Timberwolves so po nedeljskih zmagah povedli s 3:1. Detroit bo v sredo po slovenskem času na peti tekmi te serije igral v New Yorku, Lakersi pa bodo na peti tekmi v četrtek zgodaj zjutraj po slovenskem času gostili Minnesoto.