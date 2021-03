Levčki bi radi rjoveli v Jarošikovem Celju

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo po včerajšnjem uvodu v skupini B domačega evropskega prvenstva proti Španiji v Mariboru naslednjo tekmo odigrala pojutrišnjem, v Celju bo ob 18. uri tekmec Češka. O tradiciji nogometa na Češkem ni treba posebej razpredati.



Morda bo navadni smrtnik ob omembi te dežele prej pomislil na hokej, izjemno tradicijo pivovarstva, čudovito Prago, dobrega vojaka Švejka, Vaclava Havla, pisano paleto vrhunskih filmov in risank, toda tudi nogometnemu usnju in akterjem z zelenic pripada zelo vidna vloga v deželi desetih milijonov prebivalcev. Temu primerna je široka selekcija in tako so tudi levčki, kot pravijo Čehi mladim nogometnim reprezentantom, v Slovenijo prišli z visokimi cilji.



Večina izbrancev selektorja Karla Krejčija prihaja iz domačega prvenstva, zanimivo pa, da se prav vsi trije vratarji uveljavljajo na tujem: Martin Jedlička je na sosednjem Slovaškem pri klubu z močnim madžarskim vplivom, tudi denarnim, iz Dunajske Strede, Matej Kovar sanja o veliki športni poti pri Manchester Unitedu, na svetovnem nogometnem trgu pa je med trojico mladih čeških čuvajev mreže posebno spoštovan Matouš Trmal iz Guimaraesa na Portugalskem.



Toda če vratarska zgodba čeških upov pripada delodajalcem v tujini, med vsemi igralci v polju le še branilec Denis Granečny igra na tujem, in sicer pri nizozemskem prvoligašu iz Emmna. Največ reprezentantov prihaja iz praške Sparte, najbolj priljubljenega kluba na Češkem, toda med njimi ni obetavnega najstnika Adama Hložka, ki naj ne bi bil dovolj telesno pripravljen. Poznavalci pa pogrešajo tudi Davida Zimo iz Slavie, drugega velikega kluba češke metropole.



Na čelu piramide je omenjeni Krejči, trener z izkušnjami iz štaba članske reprezentance ter Plzna, kjer je klub vodil dvakrat: za nogometnega plzenskega zanesenjaka je bila prva naloga na trenerski klopi leta 2008 vodenje moštva Viktorie Plzen. Prav tu je bil trener tudi v šampionski sezoni 2015/16, ko je hkrati delal pri udarni članski reprezentančni vrsti. Pozneje je med letoma 2016 in 2018 delal s češko reprezentančno vrsto do 20 let, odtlej pa je selektor moštva do 21 let.

Na obisk k rojaku

Pred prihodom v Slovenijo je v domovini podrobno govoril o pripravah, izbiri igralcev ter tekmece predstavil z izbranimi besedami: »Na jasnem sem si, da bo Španija zelo močna, imela bo tudi tiste igralce, ki so že zelo blizu članske izbrane vrste. Tudi Italija bo konkurenčna. Obe reprezentanci imata veliko zgodovino na teh prvenstvih in prav vedno poskusita pripraviti igralce za napad na vrh. Slovenija? Domačega moštva nikdar ne smeš podcenjevati, ogledal sem si tudi, kako so bili nazadnje slovenski upi enakovredni tekmecem iz Nemčije in Rusije.«



Sicer pa bo mlado češko moštvo v Celju zagotovo srečalo znanega nogometnega rojaka, Jiři Jarošik je namreč od zimskih dni trener naših državnih prvakov. »Z Jiřijem je v stiku naš menedžer Tomaš Zapotočny. Dogovorjeni smo, da si izmenjamo nekaj informacij, toda o kakšnih konkretnih spoznanjih še nismo govorili,« je povedal Krejči. Mladi reprezentanci Češke in Slovenije sta se doslej pomerili štirikrat: tri zmage so odnesli Čehi, enkrat pa je slavila naša vrsta, in sicer 21. aprila 1998, z golom Patrika Ipavca na tekmi v Beltincih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: