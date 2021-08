Lepi spomini za novo poglavje OI

Le Slovenija ni imela pred Oslom pripravljalne tekme, toda risi so spet optimisti.

Ob nestrpnem odštevanju do jutrišnjega začetka kvalifikacij naših risov za nastop na prestižnem olimpijskem turnirju v Pekingu spomini seveda uhajajo tudi v preteklost ter na nastope, na katerih je slovenska reprezentanca zablestela v polnem sijaju, kot tudi na tiste, ko na dolgi in zahtevni poti do olimpijskih vrat ni šlo vse po načrtu. V zakladnici slovenskega hokeja sta seveda najvidnejše podčrtana kvalifikacijska nastopa v danskem mestecu Vojens februarja 2013 ter ob tem času leta 2016 v Minsku, metropoli Belorusije.Seveda so slovenski hokejisti že v preteklosti okušali OI, toda takrat še v dresih jugoslovanske izbrane vrste. Nazadnje denimo na igrah v Sarajevu, ko je bilo vseh 22 reprezentantov pod vodstvom selektorjaiz Slovenije. Po osamosvojitvi pa se je začela zahtevna pot uveljavitve na hokejskem zemljevidu s številnimi novimi močnimi moštvi iz nekdanjega socialističnega dela Evrope, naši risi so tako prvič nastopili na svetovnem prvenstvu elitnega prvenstva maja 2002, na olimpijskem turnirju pa natanko ducat let pozneje.Soči 2014 je sploh s posebno vidnimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega športa. Tu so namreč naši reprezentanti osvojili rekordnih 8 olimpijskih kolajn, med njimi nepozabna kraljica belih strmincelo dve zlati, risi pa so se odrezali z uvrstitvijo v četrtfinale. Pravzaprav so podvig pripravili že prej, ko so ugnali vso konkurenco na kvalifikacijskem turnirju.Jeseni 2010 je svojo predsedniško pot, ki traja še danes, pri Hokejski zvezi Slovenije začel. Ena prvih potez sedanjega kranjskega župana je bila takrat ustoličenjeza selektorja in z njim razgrnitev visokega cilja uvrstitve na OI. Risi pa so ga nato pod novim vodstvom tudi uresničili: na kvalifikacijskem turnirju na Danskem so najprej ugnali Beloruse, dotlej redne udeležence velikih hokejskih tekmovanj in tudi olimpijske polfinaliste 2002, nato pa še gostitelje Dance. Že po dveh krogih so si zagotovili olimpijski vizum, kako tekmovalni in odgovorni so bili, pa je potrdila tudi zadnja gladka zmaga proti Ukrajincem.Minsk 2016? Pri mednarodni zvezi so spremenili termin kvalifikacij in namesto dotlej uveljavljenega februarja premaknili zgodbo na konec avgusta. Tako so omogočili nastop tudi akterjem iz NHL, slovenske delnice so bile z– včeraj je praznoval 34. rojstni dan – v hipu višje. Toda Danska je s svojimi šestimi asi iz NHL sanjala o revanši za Vojens 2013, beloruska zgodba pa je sploh posebna. Gre za najbolj priljubljeno športno panogo v državi, naklonjen ji je tudi vplivni predsednik, 15.000 navzočih je v eni najlepših lednih aren v Evropi dihalo za uvrstitev svojih fantov v Pjongčang. Toda risi so spet pokazali zobe, tokrat s selektorjem, ugnali Poljake, Dance in za konec gostitelje v drami kazenskih strelov ter z uvrstitvijo v Pjongčang spisali še eno lepo poglavje svoje pravljice na ledu ...